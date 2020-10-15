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"Красную зону" карантина расширили до восьми облцентров

Четверг 15 октября 2020 19:12
"Красную зону" карантина расширили до восьми облцентров
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о расширении "красной зоны" карантина. В нее вошли 8 областных центров.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В частности, в "красную зону" вошли: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

Сложная эпидемиологическая ситуация также в Лисичанске, Беляевке, Дубно, Рубежном, Северодонецке, Люботине, Каневе, Нежине. Их отнесли в "красную зону".

Напомним, по итогам обновления карантинных зон, Киев еще две недели будет в "оранжевой зоне".

Кроме того, за сутки в Украине коронавирусом заболели еще 5062 человека. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

Также РБК-Украина сообщало, что на этой неделе Кабмин продлил карантин в стране до конца года. При этом карантинные ограничения были ужесточены.

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