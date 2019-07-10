Краснов: защита национальных интересов Украины должна начинаться с роста экономики

Фото: Загид Краснов (из открытых источников)

По его словам, в любых вопросах внешней политики, необходима упорная работа на всех уровнях

Защита национальных интересов Украины должна начинаться с роста экономики. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил кандидат в народные депутаты Украины Загид Краснов, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в любых вопросах, которые касаются внешней политики, необходимы взвешенность и упорный труд на всех уровнях.

"Если мы говорим о Донбассе, то национальные интересы Украины в том, чтобы добиться мира и не потерять ни одного метра родной земли. Потому что родная земля - это святое. Здесь не должно быть пафоса. Здесь должна быть спокойная работа, потому что дипломатия любит тишину. Нужно, чтобы работали над этим вопросом, готовили и МИД, и наши посольства в тех странах, которые мы хотим "подтянуть" к разговору о решении конфликта на Востоке Украины", - сказал Краснов.

По словам политика, Украину будут уважать и считать серьезным игроком на международной арене, когда мы станем страной с развитой экономикой.

"Национальные интересы Украины я вижу только в одном - когда нашу страну во всем мире уважают и с ней считаются. Быть сильной страной - это не только иметь военную мощь и независимость. Я считаю, что быть сильной страной - это значит быть независимыми от финансовой помощи других стран, когда у нас развитая экономика и уровень ВВП на душу населения такой же, как в европейских странах", - отметил Краснов.