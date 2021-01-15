"Красная линия для власти": у Порошенко назвали возобновление экспорта газа из РФ неприемлемым

Фото: газ (РБК-Украиан)

Заявления исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из страны-агрессора является доказательством намерений высшего политического руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы.

Об этом говорится в заявлении "Европейской солидарности", опубликованном на сайте политсилы.

"Подтверждается версия, которую "Европейская солидарность" озвучила несколько дней назад в своем заявлении, что провокация с немотивированным повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу к Кремлю. Теперь мы не сомневаемся в том, что главной темой Берлинской встречи советников Нормандского формата был не поиск мира на Донбассе, а восстановление экспорта голубого топлива из РФ, что означает прямое финансирование бюджета страны-агрессора", - говорится в заявлении.

По мнению представителей партии, планы властей синхронизированы с предложениями Бойко-Медведчука.

"Они - в русле известной антиатлантичної инициативы Коломойского относительно стратегического разворота Украины от Запада в сторону России. И все это поставили на повестку дня именно тогда, когда Газпром стремительно теряет позиции на европейском рынке, а Соединенные Штаты делают сильнее усилия, чтобы заблокировали строительство Северного потока. В этой критической ситуации украинская власть спешит Путину на помощь", - добавляют у Петра Порошенко.

В "ЕС" убеждены, категорическая неприемлемость возобновления экспорта газа из России - это красная линия, подобная той, которую общество провело в ноябре 2019 года накануне саммита Нормандского формата.

"Украина уже более пяти лет не покупает газ в России, и наша энергетическая независимость от агрессивной империи является одним из главным достижений прошлого десятилетия. Отступить от этого - это значит капитулировать перед Россией. И это вопрос личной ответственности не технократа Витренко, хотя такое заявление не делает ему чести, а лично Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля. Обоим следует перечитать статью Уголовного кодекса о государственной измене", - отмечают в политсиле.

"Европейская солидарность" планирует делать все возможное, чтобы "власть отреклась от своего предательского плана, а в случае необходимости - апеллировать к обществу, чтобы обновить красные краски под окнами на Банковой".

"Так называемый дешевый российский газ - это смертоносное оружие, как дешевый сыр в мышеловке. Он уже стоил Украине Крыма, оккупированных районов Донбасса, тысяч и тысяч жизней", - резюмировали в партии Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Белорусская АЭС вышла на полную мощность после открытия поставок в Украину.