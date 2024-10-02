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Краще відновити 2 будинки за новими стандартами, ніж 5 за старими, - Шуляк

Середа 02 жовтня 2024 18:16
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Краще відновити 2 будинки за новими стандартами, ніж 5 за старими, - Шуляк Фото: Олена Шуляк
Автор: Олександр Мороз

Відбудова України має відбуватися виключно за новими стандартами, в першу чергу стандартами безпеки та енергоефективності, навіть якщо це коштуватиме дорожче та забере більше часу. Адже такі підходи необхідно застосовувати в контексті євроінтеграційного курсу країни, а також на них наполягають наші міжнародні партнери.

Про це заявила голова комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Вона згадала свою робочу поїздку 2022 року в щойно деокупований Ірпінь на Київщині, де мер міста консультувався з нею щодо відновлення зруйнованих багатоповерхівок.

"Він каже: в мене є стільки-то грошей. За ці кошти за старими правилами я зможу відремонтувати 5 таких будинків. А за новими – 2. В мене відповідь одна: звичайно, використовувати нові стандарти. Бо якщо ми зараз не будемо цього робити, то оці «вагончики», які нам надають партнери для тимчасового розміщення людей, стануть постійним явищем, а цього б дуже не хотілося", – розповіла Олена Шуляк.

Вона нагадала, що Верховна Рада під час великої війни ухвалила законодавство стосовно енергоефективності, яке встановлює нові вимоги до будівель.

"Енергонезалежність, енергоефективність – це питання нашої з вами безпеки. Ми точно вже не зможемо собі дозволити безкінечно "обігрівати повітря", відкривати зимою вікна, бо в хаті жарко", – сказала очільниця партії.

Також Олена Шуляк наголосила на дотриманні високих стандартів безпеки, які не застосовуються в Європі, але є критично важливими для України.

"В нас зараз формується нова система цивільного захисту. Ми будуємо укриття в школах, будуємо споруди подвійного призначення, наприклад, коли паркінг можна використовувати як бомбосховище", – навела вона приклади.

Ще однією проблемою голова комітету назвала будівельне сміття, що утворюється під час руйнувань. Адже діюче законодавство поки не стимулює вторинну переробку, щоб будівельні компанії використовували такі матеріали.

"Це величезний виклик для України. Тому що маємо більше 100 млн тон будівельних руйнувань, і нам потрібно знайти, як правильно з цим поводитися", - зауважила вона.

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