На Краматорському напрямку у ворога зростають втрати через збут палива цивільним
У РФ на Краматорському напрямку зростають втрати через те, що командири збувають паливо в тил. Військовим у результаті доводиться йти на штурми без техніки і це не єдиний наслідок, що погрішує їхнє становище.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентів "АТЕШ".
"Агенти руху "АТЕШ" зі складу 70-ї мотострілецької дивізії (угруповання військ "Дніпро") повідомляють про систематичний збут армійського пального. Командування реалізує паливо місцевому населенню в тилу - у Донецьку, Луганську та Ростові-на-Дону...", - йдеться у повідомленні.
В "АТЕШ" зазначають - у результаті підрозділ ворога стикається з гострим дефіцитом паливно-мастильних матеріалів (ПММ).
"Заправляти автомобілі, броньовану техніку і мотоцикли нічим, через що особовий склад змушений вирушати на штурм пішки. Військовослужбовці позбавляються прикриття бронею, а автомобільна евакуація поранених стає неможливою. Через це кількість втрат у підрозділі за останній час значно збільшилася" , - підсумували.
Нагадаємо, постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки заявив - РФ програє війну Україні, а економіка ворога дедалі більше виснажується через витрати на агресію.
За словами дипломата, Москва продовжує зазнавати значних втрат на фронті. Щомісяця Росія, за його оцінкою, втрачає щонайменше 30-35 тисяч військових.