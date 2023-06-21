У Краматорськ прибув гуманітарний вантаж від Фонду Мкртчана

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зокрема, міські медики отримали від благодійників 32 сучасних функціональних ліжок з електроприводом. Вони необхідні для потреб Краматорської міської лікарні №2 у відновленні роботи урологічного відділення.

Також лікарня отримала вантаж обсягом у 18 піддонів дезінфікуючих засобів, захисних окулярів, масок, перчаток, комбінезонів та халатів.

Дитяче територіальне медичне об’єднання Краматорська отримало від фонду сучасну машину швидкої допомоги. Вона обладнана необхідним для оперативного порятунку життя та здоров’я громадян. Також медикам передали п’ять кисневих концентраторів, медикаменти та пристрої для людей з порушеннями опорно-рухового апарату.

"Після перемоги будемо вшановувати звитягу наших краматорських медиків. А наразі мусимо їм допомагати. Забезпечувати усім, що рятує життя наших людей. Обладнанням, спецодягом, препаратами…Мій благодійний фонд передає медзакладам Краматорська машину швидкої допомоги, обладнання і ще безліч необхідних позицій. Передали гуманітарну допомогу в рамках нашої співпраці з Краматорської військовою адміністрацією. З цієї нагоди зустрівся з керівництвом міста та обговорили подальші напрямки співробітництва. Робимо усе, аби герої-медики успішно допомагали людям. Медичні заклади Донеччини мають бути забезпечені всім необхідним. Поки військові знищують ворога на фронті, наші лікарі мають ефективно рятувати життя і здоров’я українців", - зазначив Едуард Мкртчан.

Сам засновник фонду наразі продовжує брати участь в бойових діях на сході України.

Нагадаємо, благодійний фонд Едуарда Мкртчана надає допомогу цивільним та військовим. Протягом цього та минулого року благодійники надали гуманітарну допомогу десяткам тисячам цивільних мешканців Донецької області.

Для ремонту медзакладів також Фонд передає необхідні матеріали. Військові теж отримують підтримку. У квітні 2023 року за кошти фонду були придбані 20 пікапів, з яких 14 обладнали станинами для кулеметів.