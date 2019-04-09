КПВВ "Марьинка" завтра возобновит свою работу

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пропуск людей восстановят с 7 утра 10 апреля

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" возобновит свою работу завтра, 10 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Согласно сообщению, генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение отменить режим "красный" и открыть КПВВ "Марьинка" в среду, 10 апреля, с 7 часов утра.

"Заслушав доклад заместителя Командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Государственной пограничной службы Украины, доклад начальника отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины о результатах разминирования, Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об отмене режима "Красный" и открытие КПВВ "Марьинка" 10 апреля с 07.00", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в случае провокаций, создание опасности для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения через любые КПВВ, реагирование ООС будет быстрое и адекватное.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 9 апреля, на КПВВ "Гнутово" в Донецкой области был возобновлен пропуск лиц через линию разграничения.

Напомним, 5 апреля боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", в результате чего ранения получил украинский военнослужащий. В связи с инцидентом на пункте объявили режим "красный" и прекратили пропускные операции.