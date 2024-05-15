ua en ru
Ср, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Козловський та Emily Resort передали до центру Unbroken 2 млн гривень на протезування

Середа 15 травня 2024 16:19
UA EN RU
Козловський та Emily Resort передали до центру Unbroken 2 млн гривень на протезування Фото: Григорій Козловський (kozlovskyy.com)
Автор: Олександр Мороз

Засновник ФК "Рух" Григорій Козловський разом з відпочинковим комплексом Emily Resort переказали чергові 2 млн грн на потреби ЗСУ. Ці кошти направили у БО "БФ "Незламні" для протезування українських воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Григорія Козловського.

Зазначається, що всього з початку року клуб з Emily Resort передали військовим понад 7,5 млн гривень.

"Ми знаємо, що поки військові нас боронять від ворога — ми маємо працювати та допомагати. Допомагати не лише тим, хто зараз на фронті, а й допомогти тим, хто повернувся", - додав Козловський.

Національний реабілітаційний центр Unbroken – єдиний медичний заклад в Україні, де протезування є частиною роботи лікарні, а протезисти – членами мультидисциплінарної команди.

Козловський та Emily Resort передали до центру Unbroken 2 млн гривень на протезування

Так зокрема, спеціалісти встановлюють біонічні протези рук та мають мобільну майстерню протезування. Спеціалісти центру також виготовляють та встановлюють протези як військовим, так і цивільним.

Директорка із комунікацій та партнерств Першого медоб’єднання Львова та керівниця проєкту Unbroken Ірина Заславець розповіла, що проблема із протезуванням в Україні стоїть дуже гостро, адже війна триває, а наші воїни постійно отримують важкі травми на полі бою.

"Завдяки допомозі таких меценатів як Григорій Козловський та Emily Resort ми маємо можливість допомогти нашим військовим встановити кінцівки і подарувати їм можливість знову ходити, рухатись і максимально відновлюватись", - додала вона.

Своєю чергою, Козловський зазначив, що в Україні існують реабілітаційні центри, котрі не лише встановлюють протези, а й виготовляють їх, й закликав інших меценатів долучатись до купівлі компонентів, що забезпечать виготовлення якісних протезів для військових.

Козловський та Emily Resort передали до центру Unbroken 2 млн гривень на протезування

Нагадаємо, раніше спортивно-оздоровчий комплекс Emily Resort та засновник ФК "Рух" Григорій Козловський перерахували 2 млн гривень на протезування поранених воїнів та цивільних, які постраждали від війни, і які зараз проходять реабілітацію в Superhumans Center.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Григорій Козловський
NEWS
Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен
Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть