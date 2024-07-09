Козловський та Emily Resort передали 2 млн гривень на відновлення "Охматдиту"
Засновник ФК "Рух" Григорій Козловський та Emily Resort долучились до відродження дитячої лікарні "Охматдит". На відновлення лікарні скеровано 2 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт бізнесмена.
Козловський зазначив, що вони не можуть залишатись осторонь цієї трагедії, тому ФК "Рух" спільно з Emily Resort перерахували 2 млн грн на допомогу НДСЛ "Охматдит", для якнайшвидшого відновлення дитячої лікарні та допомогу постраждалим.
Ці кошти будуть спрямовані на ремонт пошкоджених приміщень, закупівлю необхідного обладнання та медикаментів, щоб "Охматдит" якнайшвидше відновив свою роботу.
"Коли ненависть не має меж, єдиний спосіб, у який український бізнес може реагувати на нелюдяну агресію з боку нашого неадекватного сусіда - це допомагати постраждалим і підтримувати українську армію. Ми не можемо стояти осторонь, коли руйнують майбутнє нашої нації. Тому негайно виділяємо 2 млн грн на допомогу "Охматдиту", - заявив Козловський.
Нагадаємо, раніше спортивно-оздоровчий комплекс Emily Resort та Козловський перерахували 2 млн гривень на протезування поранених воїнів та цивільних, які постраждали від війни, і які зараз проходять реабілітацію в Superhumans Center, а також ще 2 млн грн направили у БО "БФ "Незламні" для протезування воїнів.
Нагадаємо, що вчора, 8 липня, російські війська масово обстріляли Київ ракетами. Фіксувалися влучання у житловий будинок та дитячу лікарню "Охматдит".
Як повідомлялося, вперше за довгий час атака відбулася вдень і мала хвилеподібний характер. Докладніше про тактику противника, яка його мета і коли може бути наступний масований удар, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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