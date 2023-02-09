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Козловський назвав історичною перемогу "Руху" над "Інтером" у юнацькій Лізі УЄФА

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Четвер 09 лютого 2023 21:02
Козловський назвав історичною перемогу "Руху" над "Інтером" у юнацькій Лізі УЄФА Фото: Григорій Козловський, засновник футбольного клубу "Рух" (fcrukh.com)
Автор: Сергей Новиков

ФК "Рух" (Львів) U-19 у серії післяматчевих пенальті переміг міланський "Інтер" і пройшов в 1/8 Юнацької ліги УЄФА. Засновник львівського лубу Григорій Козловський назвав цю перемогу клубу історичною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

Основний час завершився внічию 1:1, а за одинадцятиметровими сильнішими виявилися львів’яни - 4:3.

"Після такої перемоги пульс насправді зашкалює. Хочу подякувати хлопцям. Враховуючи ті кадрові проблеми, з яким зіткнулася команда, фактично випали три основні футболісти. Було важко, але у хлопців горів вогонь, вони билися, як козаки. За честь клубу, за честь країни. Я думаю, що в такої команди, в таких хлопців є майбутнє. Такі футболісти направду прославлятимуть нашу країну. Я гордий за них, за характер, який показала наша команда", - заявив Григорій Козловський.

На його думку, гра та результат є також відповіддю тим скептикам, які з недовірою ставилися до нашого потрапляння в Юнацьку лігу УЄФА, а ще скептичніше ставилися до результатів.

Козловський назвав історичною перемогу &quot;Руху&quot; над &quot;Інтером&quot; у юнацькій Лізі УЄФА

"Я гордий, що ми не підвели тих, хто в нас вірив. А ще за те, що скептиків, які нам не вірили, ми тепер зробили нашими симпатиками", - додав Григорій Козловський.

Голи: Панченко, 30 - Еспозіто, 52.

Попередження: Холод, 56; Русяк, 80; Підгурський, 90; Сапуга, 90+3.

"Рух" U-19: Герета (Ванівський, 90+2), Роман, Холод, Слюбик, Кітела, Підгурський (кап.), Сапуга, Столярчук, Добрянський (Касарда, 68), Русяк, Панченко (Квас, 81).

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Львів Григорій Козловський Футбол
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