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Козловський і Emily Resort зібрали 1,5 млн гривень для 45 окремої артилерійської бригади

Вівторок 16 квітня 2024 15:46
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Козловський і Emily Resort зібрали 1,5 млн гривень для 45 окремої артилерійської бригади Фото: Григорій Козловський - бізнесмен, засновник ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Олександр Мороз

Львівський бізнесмен, засновник ФК "Рух" Григорій Козловський та відпочинковий комплекс Emily Resort зібрали 1,5 млн гривень для 45 окремої артилерійської бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Григорій Козловського.

За ці кошти буде закуплено необхідне обладнання та техніка для 45 окремої артилерійської бригади.

"Поки наші хлопці тримають оборону на фронті, ми в тилу маємо продовжувати жити та працювати. Адже лише економіка, яка працює дає можливість захищати державу нашим Героям. То ж - працюємо і донатимо, заради перемоги", - заявив Григорій Козловський.

Козловський і Emily Resort зібрали 1,5 млн гривень для 45 окремої артилерійської бригади

Як відомо, з першого дня повномасштабної війни Козловський та створений ним Фонд допомоги Україні "Рух у Майбутнє" допомагають ЗСУ та цивільним. Всього на потреби військових в різні військові частини, на передову фонд перерахував вже понад 100 млн грн.

Зокрема, напередодні Нового року Григорій Козловський і Emily Resort перерахували українським військовим 4 мільйони гривень.

На початку лютого Григорій Козловський та Emily Resort передали 2 млн гривень на протезування військових і цивільних, які постраждали від війни. Необхідну допомогу українці зможуть отримати в Superhumans Center.

"З початку війни я як громадянин та бізнесмен не міг стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Разом з ФК "Рух" та Emily Resort ми постійно передаємо необхідне обладнання, транспорт і дрони нашим військовим. Переконаний, що кожен може і мусить докласти максимум зусиль, щоб наблизити перемогу", - резюмував Григорій Козловський.

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