Козловський і Emily Resort зібрали 1,5 млн гривень для 45 окремої артилерійської бригади
Львівський бізнесмен, засновник ФК "Рух" Григорій Козловський та відпочинковий комплекс Emily Resort зібрали 1,5 млн гривень для 45 окремої артилерійської бригади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Григорій Козловського.
За ці кошти буде закуплено необхідне обладнання та техніка для 45 окремої артилерійської бригади.
"Поки наші хлопці тримають оборону на фронті, ми в тилу маємо продовжувати жити та працювати. Адже лише економіка, яка працює дає можливість захищати державу нашим Героям. То ж - працюємо і донатимо, заради перемоги", - заявив Григорій Козловський.
Як відомо, з першого дня повномасштабної війни Козловський та створений ним Фонд допомоги Україні "Рух у Майбутнє" допомагають ЗСУ та цивільним. Всього на потреби військових в різні військові частини, на передову фонд перерахував вже понад 100 млн грн.
Зокрема, напередодні Нового року Григорій Козловський і Emily Resort перерахували українським військовим 4 мільйони гривень.
На початку лютого Григорій Козловський та Emily Resort передали 2 млн гривень на протезування військових і цивільних, які постраждали від війни. Необхідну допомогу українці зможуть отримати в Superhumans Center.
"З початку війни я як громадянин та бізнесмен не міг стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Разом з ФК "Рух" та Emily Resort ми постійно передаємо необхідне обладнання, транспорт і дрони нашим військовим. Переконаний, що кожен може і мусить докласти максимум зусиль, щоб наблизити перемогу", - резюмував Григорій Козловський.
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