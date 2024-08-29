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Козловський, ФК "Рух" і Львівська ОВА запустили проект підтримки Роздільського інтернату

Четвер 29 серпня 2024 19:11
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Козловський, ФК "Рух" і Львівська ОВА запустили проект підтримки Роздільського інтернату Фото: Григорій Козловський - бізнесмен, засновник ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Олександр Мороз

ФК "Рух" оголосив про старт співпраці з комунальним закладом Львівської облради "Роздільський дитячий будинок-інтернат", що дасть можливість дітям та молодим людям з особливими потребами інтегруватися в суспільство через спортивні активності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення клубу.

Проект реалізується завдяки ініціативі засновника клубу Григорія Козловського та підтримці начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Спільна робота передбачає організацію різноманітних заходів і тренувань для 84 вихованців закладу, які мають психологічні та інтелектуальні проблеми.

В.о. директорки Роздільського дитячого будинку-інтернату Маріанна Траска заявила, що це перша подібна ініціатива.

"Для наших хлопців це велика подія, яка дозволить їм розвивати фізичні навички, працювати в команді і ставати більш впевненими у собі. Ми вдячні за підтримку та можливість соціалізації наших підопічних", - додала вона.

Своєю чергою, Козловський зазначив, що ФК "Рух" планує регулярно проводити тренування для дітей з РДБІ на базі клубу, а також залучати їх до різних спільних заходів.

Генеральний директор клубу Ігор Дедишин підкреслив, що клуб завжди прагне виходити за межі спортивної діяльності: "Ми хочемо, щоб наші підопічні відчули себе частиною суспільства і змогли реалізувати свої можливості. Через футбол вони матимуть змогу адаптуватися і подивитися на світ по-новому".

У рамках старту співпраці відбулася екскурсія академією "жовто-чорних", де гостям вручили тренувальні комплекти форми клубу.

"Ця ініціатива дуже важлива для нас. Ми прагнемо не лише досягати спортивних результатів, а й активно брати участь у соціальній адаптації вразливих верств населення. Пишаюсь, що "Рух" долучається до цієї справи, адже кожна дитина заслуговує на можливість реалізації і вільного життя у суспільстві", - наголосив Козловський.

Нагадаємо, раніше ФК "Рух" разом з його засновником Григорієм Козловським та благодійною організацією "Дипломати" за підтримки Emily Resort провели незабутнє благодійне свято для малечі з дитячого будинку "Добре серце" в рамках проєкту "Мрії дітей".

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Львів Григорій Козловський
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