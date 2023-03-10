Кожен долар іде на війну. У США мають намір заборонити імпорт урану з Росії

Група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій внесла законопроект про введення ембарго на російський уран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету з енергетики та природних ресурсів Сенату США.

"Кожен долар, який ми даємо Росії, підтримує жорстоку війну Путіна з Україною. Американська атомна промисловість готова відмовитись від російського урану. Перший крок - назавжди прибрати з американського ринку всю російську енергію, включаючи уран", - заявив сенатор від Республіканської партії Джон Баррассо.

Він також зазначив, що у штаті Вайомінг є ресурси для нарощування виробництва урану у США. Демократ Джо Менчін вважає, що законопроект допоможе Вашингтону відмовитися від залежності від уранового палива, що імпортується з Росії. Співавторами законопроекту також стали демократи Мартін Хайнрік та Кріс Кунс та республіканці Синтія Ламміс та Роджер Маршалл.