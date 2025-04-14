Якою буде погода в Україні на Великдень? Синоптик дала прогноз

Передвеликодній тиждень в Україні буде досить теплим. Однак прогнозується сильний вітер південного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За словами Діденко, завтра, 15 квітня, прогнозується до +20 градусів: найтепліше у східних областях, а прохолодніше в західній частині та в районах, близьких до морів.

"Особливість завтрашнього дня - сильний вітер південного напрямку. Штормові пориви ймовірні на заході, півночі, в Криму та Приазов'ї. У більшості центральних та південних областей, в східній частині - вітер помірний", - написала Діденко.

У Києві завтра буде сухо, сонячно, з денною температурою повітря до +18 градусів.

Погода на Великдень

Діденко зауважила, що такою, як завтра погода буде весь тиждень до Великодня.

"Ночі в Україні теплішатимуть, денні градуси, як котики, дряпатимуться вгору, але будуть м'якими і комфортними", - заявила синоптик.

Великдень, за попереднім прогнозом, обіцяє бути в Україні переважно сухим та сонячним із температурою повітря вночі до +12 градусів, а вдень до +23 градусів. Лише в західних областях 20-го квітня ймовірні дощі, подекуди з грозами, та до +21 градусів.

Варто зауважити, що за даними "Укргідрометцентру", перед Великоднем в Україні очікується нестабільна погода - з потеплінням, дощами та різкими перепадами температур.