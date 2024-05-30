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Костюк зачохлила ракетку в другому раунді French Open

Париж, Четвер 30 травня 2024 14:47
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Костюк зачохлила ракетку в другому раунді French Open Фото: Марта Костюк не змогла подолати стадію 1/32 фіналу мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк поступилася хорватській тенісистці Донні Векіч у другому раунді Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 2-й раунд, жінки

Векіч – Костюк – 2:0 (7:5, 6:4)

Балканка зі старту почала домінувати. Вона виграла п'ять геймів поспіль, зокрема оформивши три брейки. Тим не менше, Костюк спромоглася на камбек. Вона й собі взяла 5 очок і вирівняла становище під завісу партії.

Однак, до тай-брейку справа не дійшла. Векіч в одинадцятому геймі ще раз узяла подачу вітчизняної тенісистки та отримала нагоду подавати на сет. Цією можливістю хорватка скористалася сповна, реалізувавши третій сетбол.

У другій партії суперниці намагалися йти нога в ногу. Навіть на брейки Векіч у дебюті та середині сету Костюк відразу ж відповідала зворотними. Однак, у дев'ятому геймі балканська тенісистка ще раз виграла на подачі українки та майже відразу ж закрила партію і матч на своїй.

Тепер у портфоліо Векіч на "Ролан Гарросі" дві перемоги над представницями України. У першому раунді вона на відмові пройшла досвідчену Лесю Цуренко. У наступному колі хорватка зустрінеться з переможницею протистояння американки Даніель Коллінз і сербки Ольги Даніловіч.

До слова, раніше Ястремська розгромила китаянку Ван у другому раунді French Open.

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Теніс Марта Костюк
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