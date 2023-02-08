Костюк вилетіла в 1/8 фіналу Абу-Дабі від представниці топ-10

Українська тенісистка Марта Костюк зачохлила ракетку після другого кола турніру в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Вона поступилася швейцарці Белінді Бенчіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Abu Dhabi Open, 1/8 фіналу, жінки

Костюк – Бенчіч – 0:2 (4:6, 5:7)

Розпочали двобій суперниці на рівних. До середини стартового сету Костюк і Бенчіч стабільно набирали очки на своїх подачах. А ось у сьомому геймі швейцарка зуміла оформити брейк і здобула стратегічну перевагу. Зрештою, цього було достатньо для перемоги в партії.

А ось другий сет розпочався з обміну брейками. Далі гойдалки на корті продовжилася. У певний момент ініціативу захопила Костюк, повівши зі ще одним брейком 5:3. Однак, реалізувати такий шанс українська тенісистка не змогла. Вона дозволила Бенчіч відігратися (5:5), тож розпочалася гра нервів.

Міцнішими вони виявилися у дев'ятої ракетки планети. Швейцарська тенісистка ще раз здобула пункт на подачі українки та ззовні легко завершила сет і матч на своїй, уникнувши тай-брейку. На перемогу Бенчіч витратила 96 хвилин.

У наступному раунді 25-річна швейцарка зустрінеться з переможицею пари Контавейт – Роджерс. Естонка та американка зійдуться в корті 8 лютого. Українських тенісисток у сітці турніру не залишилося.