ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Костюк вилетіла в 1/8 фіналу Абу-Дабі від представниці топ-10

Новость на русском →
Абу-Дабі, Середа 08 лютого 2023 18:53
Костюк вилетіла в 1/8 фіналу Абу-Дабі від представниці топ-10 Фото: Марта Костюк не впоралася з 9-ю ракеткою світу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк зачохлила ракетку після другого кола турніру в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Вона поступилася швейцарці Белінді Бенчіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Abu Dhabi Open, 1/8 фіналу, жінки

Костюк – Бенчіч – 0:2 (4:6, 5:7)

Розпочали двобій суперниці на рівних. До середини стартового сету Костюк і Бенчіч стабільно набирали очки на своїх подачах. А ось у сьомому геймі швейцарка зуміла оформити брейк і здобула стратегічну перевагу. Зрештою, цього було достатньо для перемоги в партії.

А ось другий сет розпочався з обміну брейками. Далі гойдалки на корті продовжилася. У певний момент ініціативу захопила Костюк, повівши зі ще одним брейком 5:3. Однак, реалізувати такий шанс українська тенісистка не змогла. Вона дозволила Бенчіч відігратися (5:5), тож розпочалася гра нервів.

Міцнішими вони виявилися у дев'ятої ракетки планети. Швейцарська тенісистка ще раз здобула пункт на подачі українки та ззовні легко завершила сет і матч на своїй, уникнувши тай-брейку. На перемогу Бенчіч витратила 96 хвилин.

У наступному раунді 25-річна швейцарка зустрінеться з переможицею пари Контавейт – Роджерс. Естонка та американка зійдуться в корті 8 лютого. Українських тенісисток у сітці турніру не залишилося.

До слова, раніше Калініна пробилася в друге коло турніру в Лінці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марта Костюк Теннис
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"