ua en ru
Пт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Корупція у судовій системі і митниці зросла, головною у боротьбі з нею українці вважають поліцію: дослідження

П'ятниця 24 січня 2025 17:33
UA EN RU
Корупція у судовій системі і митниці зросла, головною у боротьбі з нею українці вважають поліцію: дослідження Фото: корупція у судовій системі і митниці зросла, головною у боротьбі з нею українці вважають поліцію (facebook.compolice.polt)
Автор: Сергій Новіков

Українці вважають судову систему і митницю найбільш корумпованими сферами в Україні. Водночас, масштаби політичної корупції, на їх думку, навіть вищі за повсякденну побутову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк, коментуючи результати соціологічного дослідження "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність".

Втім, громадяни не дуже обізнані з тим, які функції і навіщо виконують НАБУ і ДБР, хоча і вважають, що завдяки цифровізації і переводу державних послуг онлайн корупційні прояви вдається зменшувати.

Українці вважають, що корупція посідає друге місце у ТОП-5 основних проблем України – у цьому переконані 80% опитаних громадян і 76% опитаних представників бізнесу. На думку опитаних, йдеться, здебільшого про політичну корупцію на найвищому рівні уряду і парламенту, корупцію у бізнесі у частині взаємовідносин з чиновниками, а також повсякденну побутову корупцію. Наприклад, при отриманні державних послуг у школах, лікарнях тощо.

"Водночас, найбільш серйозною українці вважають саме політичну корупцію – про це заявили 80% опитаного населення і 76% опитаних представників бізнесу. На другому місці корупція у взаємовідносинах з чиновниками. Про це заявили 48% опитаного населення і 61% опитаних представників бізнесу. А от корупція на побутовому рівні на останньому місці. Хоча про неї говорить 47% опитаного населення і 19% опитаних представників бізнесу", - зауважила Шуляк.

Вона додала, що, згідно з результатами дослідження, ТОП-5 сфер, де корупція є найбільш поширеною населення вважає судову систему, митницю, прикордонний контроль, переміщення з підконтрольних Україні територій на ТОТ і назад, а також гуманітарну допомогу.

Відтак, найбільш пріоритетним для населення залишається очищення від корупції судової системи. Зокрема, у тому, що стосується виконання судових рішень. Причому на необхідності цього зараз наголошують навіть більше українців, ніж у 2021 році. Тоді це було 42%, зараз – 47%. В свою чергу для підприємців, наголосила Шуляк, пріоритетним є очищення від корупційних проявів митниці. У 2021 році на цьому наголошували 55% опитаних представників бізнесу, а зараз - 60%.

При цьому парламентарка зауважила – за результатами дев’ятого муніципального опитування IRI "Рейтинги міст України", у топі міст з найвищим рівнем корупції на сьогодні Одеса, Дніпро і Чернівці. Натомість в кінці антирейтингу Чернігів, Суми і Луцьк.

Найбільш корупційними сферами залишаються медичні і освітні заклади. Щоправда, саме у цих сферах протягом останні 5 років відбулися позитивні зрушення. Сфери, де за цей період часу покращення не відбулося – міська влада, суди і прокуратура.

Як свідчать результати презентованого 24 січня дослідження, головним антикорупційним органом переважна більшість вважає Національну поліцію України. Водночас, наголосила Шуляк, тільки 8% населення знає про те, що в Україні працює Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Державне бюро розслідувань (ДБР) і обізнане у тому, що вони роблять. У середньому, зауважила Шуляк, 40% українців не мають чіткого уявлення, що роблять ці органи, водночас, серед опитаних у сфері бізнесу ступінь такого незнання дещо нижчий – у межах 16%.

"Втім, у населення суттєво зростає обізнаність щодо електронних сервісів з надання державних послуг онлайн. Їх впровадження як і загалом, цифровізація сфери державних послуг – потужний антикорупційний інструмент, оскільки мінімізує участь у прийнятті рішень чиновників. Як свідчать презентовані сьогодні результати, середній рівень обізнаності населення складає більше ніж 36%. Тоді як рік тому це було 29%. Зокрема, все більше українців звертаються до можливостей державної програми "єВідновлення", яка максимально цифровізована і прозора", - повідомила Шуляк.

Вона також додала, що обізнаність бізнесу щодо електронних сервісів з надання державних послуг онлайн є навіть вищою за населення. Показник "достатньої обізнаності" сьогодні становить 59,9%, при тому, що у 2023 році він становив 57,2%.

"Дуже показовий приклад цього – Єдина Державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Коли вона запускалась чотири роки назад, отримання дозволів, витягів тощо у електронному вигляді – без паперової тяганини і участі чиновників у прийнятті рішень, здавалося ринку чимось взагалі неможливим. Водночас зараз користування ЄДЕССБ – звична річ, бізнес максимально пристосувався і навіть не уявляє, як можна по іншому. Відтак, і рівень корупційних проявів завдяки ній суттєво знизився", - підкреслила Шуляк.

Вона також зауважила, що у певних сферах у боротьбі з корупцією за останні 5 років відбулися позитивні зрушення. Так, у сфері медичних послуг у 2019 році стикалися з корупційними проявами 31% опитаних. Натомість у 2024 році – 19%. В сфері освіти – 17% у 2019 році і 8% у поточному. У діяльності поліції 8% у 2019 році і 6% у поточному.

"Треба розуміти, що у деяких сферах, якщо дивитись на результати дослідження, рівень корупції допоки, на жаль, не змінився. Так у діяльності реєстраційних і дозвільних інституціях він і 5 років назад і зараз складає 3%. Такі ж цифри для корупційних проявів з боку міської влади, податкових і митних органів, а також прокуратури і судів", - резюмувала нардепка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Корупція Слуга народа
NEWS
"Повна фігня". МЗС різко відповіло на чергову забаганку Росії щодо України та НАТО
"Повна фігня". МЗС різко відповіло на чергову забаганку Росії щодо України та НАТО
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ