Корупція у судовій системі і митниці зросла, головною у боротьбі з нею українці вважають поліцію: дослідження

Українці вважають судову систему і митницю найбільш корумпованими сферами в Україні. Водночас, масштаби політичної корупції, на їх думку, навіть вищі за повсякденну побутову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк, коментуючи результати соціологічного дослідження "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність".

Втім, громадяни не дуже обізнані з тим, які функції і навіщо виконують НАБУ і ДБР, хоча і вважають, що завдяки цифровізації і переводу державних послуг онлайн корупційні прояви вдається зменшувати.

Українці вважають, що корупція посідає друге місце у ТОП-5 основних проблем України – у цьому переконані 80% опитаних громадян і 76% опитаних представників бізнесу. На думку опитаних, йдеться, здебільшого про політичну корупцію на найвищому рівні уряду і парламенту, корупцію у бізнесі у частині взаємовідносин з чиновниками, а також повсякденну побутову корупцію. Наприклад, при отриманні державних послуг у школах, лікарнях тощо.

"Водночас, найбільш серйозною українці вважають саме політичну корупцію – про це заявили 80% опитаного населення і 76% опитаних представників бізнесу. На другому місці корупція у взаємовідносинах з чиновниками. Про це заявили 48% опитаного населення і 61% опитаних представників бізнесу. А от корупція на побутовому рівні на останньому місці. Хоча про неї говорить 47% опитаного населення і 19% опитаних представників бізнесу", - зауважила Шуляк.

Вона додала, що, згідно з результатами дослідження, ТОП-5 сфер, де корупція є найбільш поширеною населення вважає судову систему, митницю, прикордонний контроль, переміщення з підконтрольних Україні територій на ТОТ і назад, а також гуманітарну допомогу.

Відтак, найбільш пріоритетним для населення залишається очищення від корупції судової системи. Зокрема, у тому, що стосується виконання судових рішень. Причому на необхідності цього зараз наголошують навіть більше українців, ніж у 2021 році. Тоді це було 42%, зараз – 47%. В свою чергу для підприємців, наголосила Шуляк, пріоритетним є очищення від корупційних проявів митниці. У 2021 році на цьому наголошували 55% опитаних представників бізнесу, а зараз - 60%.

При цьому парламентарка зауважила – за результатами дев’ятого муніципального опитування IRI "Рейтинги міст України", у топі міст з найвищим рівнем корупції на сьогодні Одеса, Дніпро і Чернівці. Натомість в кінці антирейтингу Чернігів, Суми і Луцьк.

Найбільш корупційними сферами залишаються медичні і освітні заклади. Щоправда, саме у цих сферах протягом останні 5 років відбулися позитивні зрушення. Сфери, де за цей період часу покращення не відбулося – міська влада, суди і прокуратура.

Як свідчать результати презентованого 24 січня дослідження, головним антикорупційним органом переважна більшість вважає Національну поліцію України. Водночас, наголосила Шуляк, тільки 8% населення знає про те, що в Україні працює Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Державне бюро розслідувань (ДБР) і обізнане у тому, що вони роблять. У середньому, зауважила Шуляк, 40% українців не мають чіткого уявлення, що роблять ці органи, водночас, серед опитаних у сфері бізнесу ступінь такого незнання дещо нижчий – у межах 16%.

"Втім, у населення суттєво зростає обізнаність щодо електронних сервісів з надання державних послуг онлайн. Їх впровадження як і загалом, цифровізація сфери державних послуг – потужний антикорупційний інструмент, оскільки мінімізує участь у прийнятті рішень чиновників. Як свідчать презентовані сьогодні результати, середній рівень обізнаності населення складає більше ніж 36%. Тоді як рік тому це було 29%. Зокрема, все більше українців звертаються до можливостей державної програми "єВідновлення", яка максимально цифровізована і прозора", - повідомила Шуляк.

Вона також додала, що обізнаність бізнесу щодо електронних сервісів з надання державних послуг онлайн є навіть вищою за населення. Показник "достатньої обізнаності" сьогодні становить 59,9%, при тому, що у 2023 році він становив 57,2%.

"Дуже показовий приклад цього – Єдина Державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Коли вона запускалась чотири роки назад, отримання дозволів, витягів тощо у електронному вигляді – без паперової тяганини і участі чиновників у прийнятті рішень, здавалося ринку чимось взагалі неможливим. Водночас зараз користування ЄДЕССБ – звична річ, бізнес максимально пристосувався і навіть не уявляє, як можна по іншому. Відтак, і рівень корупційних проявів завдяки ній суттєво знизився", - підкреслила Шуляк.

Вона також зауважила, що у певних сферах у боротьбі з корупцією за останні 5 років відбулися позитивні зрушення. Так, у сфері медичних послуг у 2019 році стикалися з корупційними проявами 31% опитаних. Натомість у 2024 році – 19%. В сфері освіти – 17% у 2019 році і 8% у поточному. У діяльності поліції 8% у 2019 році і 6% у поточному.

"Треба розуміти, що у деяких сферах, якщо дивитись на результати дослідження, рівень корупції допоки, на жаль, не змінився. Так у діяльності реєстраційних і дозвільних інституціях він і 5 років назад і зараз складає 3%. Такі ж цифри для корупційних проявів з боку міської влади, податкових і митних органів, а також прокуратури і судів", - резюмувала нардепка.