"Коррупционная" вина топ-менеджмента АРМА судом не доказана, - Жоравович

Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана и установлена обвинительным приговором суда. Именно поэтому Вахтанга Бочоришвили не был привлечен к ответственности впоследствии после раскрытия схемы исчезновения крупной суммы средств со счетов Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Агентства Дмитрий Жоравович в ответе на запрос Mind .

"Согласно прецедентной практике Европейского Суда по правам человека, субъектом посягательства на нарушение принципа презумпции невиновности могут быть не только суды, но и другие должностные лица и учреждения государственной власти. В частности, в деле Allenet de Ribemont v. France суд констатировал нарушение пункта 2 статьи 6 Конвенции в случае, когда во время пресс-конференции представитель от правительства и должностные лица полиции, которым было поручено проводить расследования, назвали подозреваемого виновным еще до того, как было возбуждено уголовное дело в отношении указанного лица", - прокомментировал Жоравович.

В соответствии со статьей 65 закона Украины "О государственной службе" дисциплинарным проступком является принятие госслужащим необоснованного решения, которое повлекло причинение вреда. Однако, врио главы АРМА Жоравович за пять месяцев своего руководства не возбудил ни одного дисциплинарного производства и не привлек никого к ответственности. То есть, не сделал ничего, чтобы установить виновных в растрате имущества, степень вины каждого, отмечает издание.

При этом, врио главы АРМА не ответил, почему он назначил отстраненного судом от должности руководителя управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили на должность начальника отдела договорной работы АРМА.

Напомним, в конкурсе на замещение должности главы АРМА принимает участие 12 кандидатов. Дмитрий Жоравович - один из них.

В рамках уголовного производства бывший врио главы АРМА Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко и руководитель управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили подозреваются в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 УК). Речь идет о похищении $400 000 со счетов АРМА. Средства принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Кисилеву.

Сейчас детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование в этом уголовном производстве и по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 368 (Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.