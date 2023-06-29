Корпорація замість концерну. Що відомо про реформу "Укроборонпрому" і навіщо вона треба

Державний концерн "Укроборонпром" припинив існування в рамках реорганізації в акціонерне товариство. Тепер за оборонно-промисловий комплекс відповідатиме компанія з новою назвою та моделлю управління.

Про остаточну трансформацію напередодні повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

"З сьогодні (28 червня 2023 року, - ред.) припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Водночас створено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", - зазначив він.

Далі будуть переведення штату, передача майна, а також наступні трансформаційні процеси, у тому числі формування наглядової ради.

Днями головою компанії "Українська оборонна промисловість" призначили 30-річного Германа Сметаніна. За 9 років він пройшов шлях від інженера до керівника заводів оборонно-промислового комплексу. Працював на топ-посадах на Львівському бронетанковому заводі, а також очолював харківський завод ім. Малишева.

Перед новим керівником поставлено три завдання:

наростити виробництво боєприпасів та військової техніки

побудувати ефективну антикорупційну інфраструктуру

довести реформу "Укроборонпрому" до кінця

АТ "Українська оборонна промисловість" приймає на баланс і до штату всіх і все, що мав державний концерн.

Що таке "Укроборонпром"

Концерн об'єднував багатопрофільні підприємства різних галузей оборонної промисловості України. До його складу входили наукові установи та понад сотню підприємств, у тому числі ті, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Фото: активи "Укроборонпрому" (sluga-narodu.com)

"Укроборонпром" було створено у 2010 році внаслідок адміністративної реформи. Ситуація в оборонній промисловості на той момент характеризувалася недостатньою ефективністю управління держвласністю та не завжди доцільним розподілом та використанням бюджетних коштів. Це стало основним аргументом необхідності переходу до ринкових методів управління ОПК.

З 2013 року підприємства групувалися за п'ятьма основними напрямками:

авіабудування та авіаремонт

високоточні озброєння та боєприпаси

бронетанкова, автомобільна, інженерна та спеціальна техніка

суднобудування та морська техніка

радіолокація, радіозв'язок та системи ППО

В окрему групу виділили підприємства, уповноважені на експорт та імпорт товарів військового призначення.

Питання реформи "Укроборонпрому" назрівало давно, оскільки вважається, що проблеми почалися ще під час створення концерну. Зокрема, було об'єднано різні підприємства, у тому числі ті, продукція яких опосередковано стосувалася оборонки. Концерн мав виконувати контрольно-координаційні функції, але насправді не була передбачена відповідальність результат роботи.

Крім того, деякі експерти зазначають, що нинішня модель роботи "Укроборонпрому" дискредитувала себе. Він створювався в той час, коли основною метою був продаж запасів старої техніки, а зараз концерн не справляється з необхідністю створювати нові технології та стимулювати ОПК.

Що відомо про реформу

Корпоратизація "Укроборонпрому" передбачена законом від липня 2021 року. Згідно з ним, на першому етапі концерн перетворюється на акціонерне товариство. Формально процес якраз було завершено 28 червня 2023 року.

На другому етапі буде створено галузеві бізнес-об'єднання у формі акціонерних товариств, а також господарські товариства на базі підприємств "Укроборонпрому". На третьому - остаточне перетворення концерну на АТ, 100% акцій якого належатимуть державі.

Рішення про реорганізацію Кабінет міністрів ухвалив у березні. Статутний капітал АТ "Українська оборонна промисловість", сформований за рахунок майна концерну, становить 237 млн гривень. Тоді ж прем’єр Денис Шмигаль заявив, що це перший крок до масштабної реформи, метою якої стане впровадження сучасної моделі управління.

"Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка довгий час готувалася ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Україна прагне побудувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі", - говорив він навесні.

Трансформація у холдинги

Новосформованій керуючій компанії підпорядковуватимуться галузеві холдинги. А їм належатимуть пакети акцій виробничих компаній у формі товариств з обмеженою відповідальністю.

Зазначимо, у 2021 році планувалося створення двох ходингів - "Оборонні системи України" та аерокосмічного. В першому мали об'єднати компанії-спецекспортерів, а також шість субхолдингів (понад 60 підприємств): авіаремонт, бронетехніка, високоточне озброєння, боєприпаси та спецхімія, радарні та морські системи.

Фото: реформа "Укроборонпрому" у редакції 2021 року (sluga-narodu.com)

Однак у квітні 2023 року тодішній гендиректор концерну Юрій Гусєв заявив, що основою стануть п'ять галузевих науково-виробничих об'єднань:

бронетехніка

авіаремонт

високоточне озброєння та боєприпаси

радарні системи

морські системи

За його словами, у майбутньому шостим холдингом має стати безпілотна авіація. Крім того, у новій моделі спецекспортери не увійдуть у галузеві холдинги, а будуть у прямому підпорядкуванні корпоративного центру.

Навіщо потрібна корпоративна реформа

Для "Української оборонної промисловості" обрали форму акціонерного товариства для того, щоб відповідати стандартам міжнародного корпоративного управління та налагодити партнерство з іноземними компаніями. Активна співпраця з ними розпочалася ще до повномасштабної війни.

Очікується, що реформовані підприємства матимуть можливість залучати інвестиції на власний розвиток, розробку та виробництво сучасних озброєнь та військової техніки. Також для галузевих холдингів будуть доступні трансфери нових технологій та створення спільних підприємств із провідними оборонними компаніями світу.