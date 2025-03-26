Корпоративна англійська: чому навчання команди вигідне для бізнесу та важливе для утримання талантів

Сучасний бізнес стає по-справжньому успішним, коли виходить на міжнародний рівень. Тому для ефективного розвитку компаніям потрібні багатомовні фахівці. Найкраще у цьому допомагає корпоративна англійська для співробітників , яка також є ключем до залучення та утримання талантів.

РБК-Україна разом з мовною школою Yappi Corporate розповідає про переваги корпоративного вивчення англійської для організацій.

Перелік переваг корпоративних курсів англійської мови для компанії

Щоб вивести компанію на міжнародний рівень, замість організації онлайн-курсів англійської мови можна відразу наймати багатомовних фахівців. Однак на практиці така стратегія має багато недоліків:

вузьке коло кандидатів, складність з пошуком фахівця, який дійсно відповідає вашим вимогам;

необхідність витрачати час на адаптацію нових працівників, їхню інтеграцію в корпоративну культуру;

більші витрати, пов’язані з фінансуванням рекрутингової компанії, процесами адаптації персоналу, виплатою заробітних плат багатомовним фахівцям.

Тому сучасний бізнес надає перевагу організації корпоративного вивчення англійської. Компанії допомагають наявним фахівцям підвищити мовні навички, аби вони ставали ще ефективнішими у своїй роботі. Такий підхід сприяє швидшому виходу на міжнародний ринок, адже цим завданням будуть займатися фахівці, що знають про бізнес все.

Не менш важливою перевагою вивчення англійської граматики та лексики в офісі є покращення комунікації всередині міжнародних команд. Наприклад, щоб українські співробітники могли ефективно взаємодіяти з персоналом ваших іноземних філіалів, де працюють місцеві фахівці.

Також завдяки корпоративним курсам англійської мови бізнесу не доводиться звільняти робітників, що вже давно працюють та яким довіряють клієнти й партнери. Завдяки навчанню такі фахівці отримують змогу працювати ще й з іноземними замовниками.

Англійська в офісі як спосіб рекрутингу та утримання працівників

Щоб ефективно розвивати бізнес, важливо інвестувати не лише в нові напрямки діяльності, а й співробітників. Зокрема, це варто робити й за допомогою корпоративних курсів англійської мови, які відкривають наступні можливості:

Створення переваги над конкурентами

Коли фахівець шукає нову роботу, він може одночасно розглядати кілька пропозицій від різних компаній. Наявність такого бонусу, як вивчення англійської в офісі, стане вашою сильною перевагою в очах кандидата.

Можливість кар’єрного зростання

Найкращими працівниками є ті, що зростали разом з компанією від нижчих до вищих посад. Онлайн-курси англійської мови якраз і є тим бустером, що допомагає бізнесу розвивати власних сильних керівників.

Підвищення лояльності до компанії

Інвестиції у персонал формують довгострокову лояльність, знижуючи плинність кадрів. Маючи змогу корпоративно вивчати англійську, співробітники розуміють, що можуть розвиватися навіть багато років лишаючись в одній компанії.

Згуртування команди

Курси англійської мови онлайн є чудовим варіантом тімбілдінгу, що вчить співробітників ефективної взаємодії, вирішенню складних ситуацій. До того ж, розробляючи програму викладання англійської для організації, мовна школа може включити в неї ваші робочі завдання. Наприклад, написання листів, складання робочої документації, проведення презентацій, переговорів.

Як ефективно організувати корпоративні курси англійської мови

Інвестиції мають приносити прибуток, а тому до організації корпоративних курсів англійської мови потрібно підходити з розумінням мети, задля якої вони впроваджуються. Для цього важливо виконати такі завдання:

Вибір мовної школи

Найкращим вибором є школи, що спеціалізуються на викладанні англійської для організацій. По-перше, їхні фахівці вміють складати програми під індивідуальні запити замовника. По-друге, такі школи можуть запропонувати різні формати співпраці - онлайн-курси англійської мови, заняття просто в вашому офісі чи класах навчального закладу.

Оцінка навичок співробітників

Навчальна програма має створюватися відповідно до наявних знань студентів. Тому найперше потрібно провести тестування для співробітників та розділити їх на групи за рівнем знань. Це завдання також може виконати школа, що проводить корпоративне навчання англійської.

Складання індивідуальної програми

Щоб школа склала програму, потрібно визначити цілі, задля яких ви плануєте проводити англійську в офісі. Найкраще рішення - одразу зосередитися на завданнях, які працівники будуть виконувати під час роботи. Проте ви можете замовити готові спеціалізовані офлайн чи онлайн-курси англійської мови, які вже розроблено під конкретні запити - розвиток мовних чи письмових навичок, вивчення бізнес-англійської.

Визначення інструментів для оцінки ефективності навчання

Найпростіший - це регулярні зрізи знань у вигляді тестів. Проте на рівні компанії перевірити ефект від корпоративного вивчення англійської можна через показники прибутку, кількості нових контрактів, зменшення плинності кадрів, підвищення рейтингу.

Інвестиції у вивчення англійської для організацій - це крок до розширення бізнесу, підвищення конкурентоспроможності та утримання талантів. Головне, правильно визначити цілі навчання.