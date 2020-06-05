Коронавирус в Украине: в регионах фиксируются многочисленные случаи

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новый этап ослабления карантина могут отложить

Пандемия коронавируса не ослабевает. В стране вступили в силу новые ослабления карантина, а в регионах фиксируются многочисленные случаи новых заражений, в некоторых областях вскрываются факты фальсификации статистики заболеваемости. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 5 июня - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 25964 человека

умерли от осложнений инфекции 762 украинца

новый этап ослабления карантина в 8 областях и Киеве может быть отложен

Минобразования назвало незаконным отмену ВНО для выпускников Киева

"Укрзализныця" восстановила железнодорожное сообщение с западными регионами

в Днепре подтасовывали статику по заболеваемости для дополнительных закупок

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране заболели коронавирусом 553 человека, скончались 15 больных, 330 выздоровели.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 762 больных, вылечились 11372 из 25964 инфицированных.

Наибольшее количество новых зараженных COVID-19 выявлено за сутки во Львовской (73), Ровенской (57) областях и Киеве (82). Ни одного случая болезни не обнаружено в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 1093 (697 выздоровели)

Волынская обл. – 1008 (294 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 960 (397 выздоровели)

Донецкая обл. – 195 (119 выздоровели)

Житомирская обл. – 855 (482 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1280 (551 выздоровел)

Запорожская обл. – 477 (280 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1507 (893 выздоровели)

Киев – 3 292 ( 876 выздоровели)

Киевская обл. – 1711 (472 выздоровели)

Кировоградская обл. – 538 (413 выздоровели)

Луганская обл. – 51 (43 выздоровели)

Львовская обл. – 1 988 (4 92 выздоровели)

Николаевская обл. – 307 (188 выздоровели)

Одесская обл. – 970 (329 выздоровели)

Полтавская обл. – 272 (255 выздоровели)

Ровенская обл. – 1962 (1039 выздоровели)

Сумская обл. – 188 (155 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1233 (963 выздоровели)

Харьковская обл. – 1196 (474 выздоровели)

Херсонская обл. – 179 (165 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 501 (306 выздоровели)

Черкасская обл. - 432 (334 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3 519 ( 1079 выздоровели)

Черниговская обл. - 250 (76 выздоровели).

Адаптивный карантин в Украине

В Минздраве объяснили новый антирекорд Украины по количеству новых заболевших коронавирусом несоблюдением рекомендаций, а также ослаблением карантинных ограничений. В результате резкого скачка заболеваемости, по критериям Минздрава, уже 8 областей и Киев оказались не готовы к следующему этапу ослабления карантина. Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская, Черновицкая области и Киев демонстрируют повышенные показатели количества новых зараженных (инцидентность), а в Донецкой, Луганской и Днепропетровской делают недостаточное количество тестов. Одним из немногих позитивных моментов является то, что благодаря уменьшению количества новых инфицированных и росту показателя выздоровевших Черновицкая область вышла из красной зоны загруженности больниц зараженными коронавирусом.

В Днепропетровской области выявлены фальсификации статистики по заболеваемости коронавирусом. "В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице", - информирует пресс-служба Днепропетровского облсовета.

Ожидается, что Киев не перейдет к следующему этапу ослабления карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом, который фиксируется последние несколько дней. "В Киеве уже неделю наблюдается резкий подъем заболеваемости и стабильно высокий показатель госпитализации. Это говорит о том, что улучшения эпидемической ситуации в Киеве в ближайшее время, это 2-3 дня, не будет наблюдаться", - заявил накануне глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

В Министерстве образования заявили, что решение киевской администрации об отмене итоговой аттестации выпускников в форме Внешнего независимого тестирования не подлежит исполнению, поскольку нарушает законодательство в отношении порядка принятия таких решений. Чтобы отменить ВНО, приказ необходимо было зарегистрировать в территориальном управлении Минюста и исполнять его только после опубликования.

Несмотря на сложную ситуацию с заболеваемостью "Укрзализныця" восстановила железнодорожное сообщение в западных регионах страны. Пассажирские поезда теперь соединяют Киев с Ужгородом, Хмельницким, Ковелем и Ивано-Франковском. Как сообщает "Укрзализныця", воспользоваться услугами железнодорожного транспорта пассажиры могут только при соблюдении масочного режима, социального дистанцирования и температурного скрининга.

Еще один спецрейс прибыл из США. Вернулись на родину 253 украинца. "Продолжаем организовывать специальные рейсы для возвращения граждан из США в Украину. Из Нью-Йорка в Киев возвращается еще 253 пассажира", - говорится в сообщении посольства Украины в США на Facebook.

Последствия пандемии в мире

Администрация Дональда Трампа определила пять фармацевтических компаний в качестве основных кандидатов для производства вакцины против коронавиуса. Среди них известные производители лекарств Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer и британско-шведская AstraZeneca, которая разрабатывает средство от пандемии в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Все перечисленные компании получат дополнительное государственное финансирование для клинических испытаний и создания производственной базы. Компании Moderna, Johnson&Johnson и группа Oxford-AstraZeneca уже получили 2,2 миллиарда долларов для поддержки программ вакцинации. Вакцины Moderna и AstraZeneca тестируются на группах людей. Компания Johnson & Johnson заявила, что испытания начнутся не позднее сентября. По плану Белого дома, в испытаниях каждой вакцины примут участие по 30 тыс. человек.

Директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал готовиться ко второй волне пандемии коронавируса этой осенью. "В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна осенью", - обратил внимание на ситуацию Клюге. По его словам, резкий рост заболеваемости COVID-19 осенью может совпасть со вспышкой других инфекций.

Турция возобновит полеты с Украиной уже с 10 июня. По словам турецкого министра транспорта Адиля Караисмаилоглу, страна уже договорилась о возобновлении полетов с Украиной, Австрией, Литвой, Сербией, Казахстаном, Албанией, Беларусью, Молдовой, Узбекистаном, Марокко, Иорданией, Суданом и Италией. 10 июня самолеты Turkish Airlines полетят в Болгарию, Катар, Грецию и Бахрейн. В настоящее время открыта продажа билетов на рейсы из Киева в Стамбул с 15 июня.

Власти Швеции разрешили въезд на территорию страны сезонным работникам, занятым в сфере сельского хозяйства, лесоводства и садоводства. Как утверждают в правительстве, трудовые мигранты выполняют критически важные функции в экономике государства. Это решение вступит в силу 8 июня.

Олимпийские игры в Токио пройдут в упрощенном варианте из-за пандемии коронавируса. Организационный комитет соревнований и правительство Японии намерены уменьшить число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр. Также планируется сократить количество зрителей на стадионах. Как ранее сообщалось, олимпийцы в Токио встретятся через год с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве перенесен на осень. Новой датой соревнований называется 26-29 ноября. Об этом сообщает Европейский гимнастический союз. Кроме того, женский и мужской чемпионаты Европы по спортивной гимнастике состоятся в Баку в декабре, а женский турнир в Париже полностью отменен.

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Автор: Андрей Павлишин