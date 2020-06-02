Коронавирус в Украине: в 4 областях за сутки нет новых случаев

Пассажиры возле электрички (РбК-Украина)

В западных областях сократилось количество новых зараженных

Заболеваемость коронавирусом в Украине снижается. В западных регионах страны растет количество выздоровевших. Власти страны ослабляют карантинные ограничения и запускают план по преодолению последствий кризиса, спровоцированного пандемией. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 2 июня - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 24340 человек

умерли от осложнений болезни 727 украинцев

в Украине возобновились межобластные транспортные сообщения

5 областей не готовы к смягчению карантина

правительство подготовило план выхода страны из кризиса

украинские трудовые мигранты возвращаются в Польшу

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране подтверждены лабораторно 328 новых случаев заражения коронавирусом, умерли от осложнений инфекции 9 больных, 388 выздоровели. Количество выздоровевших превысило новых зараженных за последние 24 часа.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине скончались 727 больных, вылечились 10078 из 24340 инфицированных.

Наибольшее количество новых зараженных обнаружено за сутки в Черновицкой (33), Львовской (34) и Ровенской (53) областях. Ни одного нового случая заболевания не выявлено в Одесской, Николаевской, Херсонской и Луганской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 1029 (619 выздоровели)

Волынская обл. – 942 (264 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 943 (266 выздоровели)

Донецкая обл. – 164 (94 выздоровели)

Житомирская обл. – 776 (443 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1216 (410 выздоровели)

Запорожская обл. – 450 (253 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1442 (843 выздоровели)

Киев – 3071 ( 718 выздоровели)

Киевская обл. – 1623 (399 выздоровели)

Кировоградская обл. – 516 (403 выздоровели)

Луганская обл. – 47 (40 выздоровели)

Львовская обл. – 1734 (438 выздоровели)

Николаевская обл. – 294 (173 выздоровели)

Одесская обл. – 896 (225 выздоровели)

Полтавская обл. – 271 (249 выздоровели)

Ровенская обл. – 1823 (960 выздоровели)

Сумская обл. – 173 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1180 (921 выздоровел)

Харьковская обл. – 1105 (448 выздоровели)

Херсонская обл. – 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. – 458 (245 выздоровели)

Черкасская обл. - 411 (316 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3410 (980 выздоровели)

Черниговская обл. -188 (63 выздоровели).

Адаптивный карантин в Украине

В Украине стартовал третий этап ослабления карантина. Межрегиональные автобусные перевозки возобновились в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях. В Киеве с железнодорожного вокзала отправились поезда в южные и восточные регионы страны. "Укрзалиныця" разрешила продажу билетов в плацкартных вагонах поездов. "Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут доступны билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место", - говорится в сообщении компании. Кроме того, в регионах восстановлено движение 439 пригородных поездов. В столице перенесли запуск городской электрички на 7 июня из-за неоконченных ремонтных работ на электропоезде.

По данным Минздрава, 5 областей страны и Киев оказались не готовы к смягчению ограничений. В Черновицкой, Львовской, Ровенской, Волынской областях и Киеве фиксируется высокий уровень новых зараженных (инцидентность), а в Донецкой области не делают достаточное количество тестирований на COVID-19. Во Львовской области власти решили продлить карантин без каких-либо смягчений до 5 июня.

Кабмин подготовил план по преодолению последствий кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Программа рассчитана на 3 года и включает 10 инициатив, которые сосстоят из 230 пунктов. В настоящее время план дорабатывается в министерствах и далее будет направлен в парламент на утверждение. Фонд борьбы с коронавирусом 64,7 млрд грн планируется потратить на кредитование малого и среднего бизнеса, "регуляторную гильотину", реформирование госфонда регионального развития, урегулирование тарифов и задолженности в энергетике, реформирование "Укрзализныци", введение долгосрочных госсубсидий и т.д.

По словам министра финансов Сергея Марченко, более половины суммы из фонда по борьбе с коронавирусом потрачено, принято решений на 27 млрд грн. Представители Международного валютного фонда высказали подозрения по поводу возможных злоупотреблений во время проведения быстрых закупок и настаивают на международном аудите.

На последнем этапе ослабления карантина планируется восстановление авиационного сообщения с другими государствами. Попавший в трудное положение аэропорт "Киев" сообщил о готовности с 16 июня восстановить международные рейсы авиакомпаний Belavia, LOT, WizzAir, Мотор Сич. По мнению экспертов, авиационная отрасль будет испытывать финансовые сложности еще на протяжении нескольких лет. Министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал государственную поддержку отечественным компаниям. "Мы разрабатываем определенный пакет поддержки, который сейчас в правительстве обсуждается. Чтобы у нас не было обанкротившихся авиаперевозчиков и была возможность в определенное время возобновить регулярные рейсы, чтобы они вышли на тот уровень заполненности пассажирами и могли нормально работать", - проинформировал министр. По его словам, "министерство не регулирует, но надеется, что цены не изменятся".

МИД продолжает эвакуировать граждан из других стран, застрявших из-за пандемии за рубежом. Из Ливана прибыли в Киев два спецрейса с 69 украинцами из Сирии и Ливана. Среди них моряки, застрявшие на судне в Латакии, а также 2 гражданина Молдовы и 5 Беларуси. По информации Мининфраструктуры, в настоящее время готовятся еще 33 эвакуационных спецрейса из городов по всему миру.

Госпогранслужба проинформировала о запуске работы 5 пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой. Кроме того, заработал пешеходный переход "Щегини" на границе с Польшей. Из-за того, что эта страна разрешила въезд трудовым мигрантам, на пункте пропуска выросли длинные очереди наших сограждан. "Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами. Стороны рассматривают возможность заключения соглашения в области трудоустройства сезонных рабочих, которая позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши", - говорится в сообщении МИД Украины.

Последствия пандемии в мире

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция возобновит регулярные пассажироперевозки с Украиной с 1 июля. По его словам, страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских туристов.

Болгария открыла границы для туристов из 29 стран. Иностранцы теперь не обязаны соблюдать двухнедельный карантин после пересечения границы. В этот список вошли страны Евросоюза, Великобритания, Северная Ирландия, Сербия и Северная Македония. Украина в нем отсутствует. Как заявили представители властей, перечень государств, гражданам которых разрешены беспрепятственные путешествия по Болгарии, будет обновляться и дополняться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Автор: Андрей Павлишин