Королева Британии начала передавать власть принцу Чарльзу, - Express

Королева Великобритании Елизавета II уже начала передавать власть своему сыну принцу Чарльзу. Будущий король уже получил одобрение на преемничество своей матери от различных глав правительств стран Содружества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express .

Принц Чарльз, который недавно отметил свой 73-й день рождения, дольше всех в истории Великобритании ожидал престола. Несмотря на длительное ожидание, его вступление на престол может произойти еще нескоро, поскольку королева не намерена покидать свой пост до своей смерти.

Однако в последние недели возникли проблемы со здоровьем 95-летней королевы Елизаветы II, после того как она отменила многочисленные встречи и выступления из-за плохого самочувствия. Королева отказалась от участия в службе памяти всего за несколько часов до запланированного выступления из-за растяжения спины.

Многие обеспокоены тем, как будет выглядеть королевская семья после ухода самого долгоправящего монарха Великобритании.

Королевский историк доктор Эд Оуэнс утверждает, что переход власти к следующему правителю уже начался и что кризиса удастся избежать благодаря подготовке, которую прошли все члены семьи.

"Королевская семья не будет ввергнута в кризис после смерти королевы. Символический переход власти к Чарльзу уже начался", - заявил королевский историк.

Он также добавил, что законный наследник неоднократно становился главой монархии.

"Чарльз играет гораздо более заметную роль, часто заменяя свою мать на официальных и общественных мероприятиях", - заявил Оуэнс.

Он объяснил, что процесс передачи дел Чарльзу был непрерывным. В течение последних двух-трех лет Чарльз больше занимался повседневными делами монархии, но в последнее время в связи с тем, что королева находилась в состоянии покоя по совету врача.

"Мы видим Чарльза вовлеченным в такие вещи, как инвеститура в Букингемском дворце и вручение почестей и наград. В равной степени он участвует и в других общественных мероприятиях, которые ранее курировала его мать", - заявил историк.

Чарльз также станет преемником своей матери в других вопросах, связанных с короной, в том числе в геополитическом контексте.

Взойдя на трон, Чарльз также станет главой Содружества, что было подтверждено на встрече глав правительств Содружества в 2018 году.