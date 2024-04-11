Король ґрунтових турнірів анонсував повернення на корт: відомі терміни

Зірковий тенісист Рафаель Надаль повернувся до тренувань задля виступів на престижному турнірі в іспанській Барселоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter спортсмена .

Іспанець прибув до Каталонії, щоб набрати кондиції перед Barcelona Open. Старт змагань, у яких ветеран тріумфував рекордні 12 разів, запланований на 15 квітня.

"Вітання з Барселони. Перше тренування за кілька днів до початку турніру з надією зіграти тут. Я тут, щоб глянути, як піде, з бажанням спробувати пограти. Я повідомлю. Важливо сказати, що я не хочу підтверджувати, що гратиму, сподіваюсь на це. Глянемо", – написав Надаль.

Досвідчений тенісист пропустив фактично весь сезон-2023 через травму стегна. Повернувся на корт в січні, дійшовши до чвертьфіналу Брісбена. Утім, від виступів на Australian Open відмовився. Згодом планував зіграти в Індіан-Веллсі, але в останній момент знявся з турніру.

Хто такий Рафа Надаль

Уродженець Балеарських островів, до туру потрапив у 2001 році. Здобув 92 титули в кар'єрі, визнаний майстер ґрунтових турнірів.

Іспанець виграв 22 турніри серії "Гренд Слем". Улюблений мейджор зірки – "Ролан Гаррос" (14 перемог). На Олімпійських іграх-2008 здобув "золото" в одиночному розряді, а на Олімпіаді-2016 – у парі. За роки виступів заробив понад 134,5 млн доларів призових.

Вболіває за мадридський "Реал", любить грати в гольф. У 2011 році опублікував автобіографію "Рафа – моя історія". Упродовж усієї кар'єри грає в екіпіруванні від Nike.