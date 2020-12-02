Корниенко призвал жителей Кривого Рога проголосовать на выборах мэра 6 декабря

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко призывает жителей Кривого Рога в это воскресенье прийти на избирательные участки и отдать свой голос за одного из кандидатов в мэры.

Об этом передает пресс-служба политсилы.

"Именно от вас зависят изменения в вашем городе: улучшатся ли дороги, по которым вы ездите, или качество детских площадок, где играют ваши дети. Процесс перезагрузки власти на местах почти завершен, депутаты местных советов - избранные. Осталось прийти 6 декабря на избирательные участки и поддержать вашего кандидата в мэры города. Для развития Кривого Рога даже один ваш голос может стать решающим", - заявил Корниенко.

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога будут бороться кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (в первом туре получил 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15% поддержки). Вместо Павлова за кресло городского головы во втором туре должен был бороться действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, однако он снял свою кандидатуру.

Константин Павлов - бывший нардеп от "Партии регионов" и член фракции "Оппозиционный блок". Был одним из депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Дмитрий Шевчик - генеральный директор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат". Депутат Днепропетровского областного совета. Занимается общественной деятельностью, развивает городские и государственные проекты.

26 ноября во время обсуждения перспектив развития и экологической ситуации в Кривом Роге президент Владимир Зеленский отметил, что власть города должна работать вместе с центральной властью ради развития Кривого Рога.

В частности, рассказал президент, вокруг города уже строят новые дороги, которые соединяют Кривой Рог с другими областями.

Он напомнил, что уже построены пути Кривой Рог - Кропивницкий, Кривой Рог - Днепр, Кривой Рог - Николаев. Остался один большой путь - в Запорожье. Власть обещает в следующем году закончить и эту дорогу.

Участники встречи обсудили план развития Кривого Рога. Кандидат в мэры города Дмитрий Шевчик в своей программе планирует, в частности, строительство новых станций скоростного трамвая и трамвайной линии, создание инновационного парка KR_Tech_City, масштабное озеленение города, развитие спортивной и велосипедной инфраструктуры.

Шевчик предлагает строить Кривой Рог по новому принципу.

"У города будет не один, а несколько центров общественной жизни, а жители смогут добраться до ближайшего для них центра за 20 минут. Каждый район станет самодостаточным - с комфортной для жизни средой, где можно получить все необходимые услуги, одинаково хорошего качества в каждом районе. Для этого предполагается обновить или создать новые школы, библиотеки, детские сады, больницы и станции скорой помощи, дома культуры, спортивные сооружения и прочее", - рассказал Дмитрий Шевчик.

Кандидатуру Шевчика поддержали металлурги из Союза областной организации работодателей предприятий металлургического комплекса. С официальным обращением в его поддержку также выступили 46 профсоюзов Кривбасса.

Всего в Кривом Роге "Слуга народа" на выборах получила один из лучших партийных результатов.

Так, в Криворожском районном совете политсила получила больше всего мандатов среди всех политических партий. Результат "Слуг" составил 31,13% голосов, которые конвертировались в 22 мандата.

В городском совете Кривого Рога "Слуга народа" получила 16 мандатов и 26,24 % голосов. С небольшим отрывом его опередил "Блок Вилкула" - 30,88%, 19 мандатов.

Всего по данным ЦИК (на момент обработки 96,2% протоколов) "Слуга народа" стала лидером по количеству мандатов по всей стране - от партии избрали 17,59%, или 5 809 депутатов.

Политсила лидирует и по количеству избранных городских, сельских и поселковых голов. От "Слуги Народа" должность получили 225 человек.