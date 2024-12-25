Користувачам "Нової пошти" прийшли смс про "заборгованість": у компанії попередили про фейк

Сьогодні вранці користувачі "Нової пошти" почали отримувати повідомлення про нібито заборгованість. У компанії заявили, що листи не мають жодного відношення до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".

У компанії заявили, що зловмисники використали довіру до відомих брендів і почали маніпулювати чутливою інформацією.

"Сьогодні вранці кіберзлочинці розіслали українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед "Новою поштою". Звертаємо вашу увагу: ці листи не мають жодного відношення до "Нової пошти", - заявили у компанії.

Памʼятайте про правила кібербезпеки:

перевіряйте адресу відправника. Оригінальні листи від "Нової пошти" приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни в написанні.

не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.

У випадку, якщо ви відкрили лист або вкладення - негайно змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.

Також необхідно увімкнути двофакторну аутентифікацію для вашої електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу.

Якщо ж ви отримали такий лист - перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

"Підрозділ кібербезпеки компанії вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки. Будьте уважні й дотримуйтесь рекомендацій", - розповіли у "Новій пошті".

Що робити, якщо відкрив лист

Усім користувачам, які намагалися відкрити вкладення у цих листах, рекомендують наступне: