На кордоні з Польщею утворилися великі черги: в чому причина
Російські атаки на Україну та повітряні тривоги сповільнюють рух на українсько-польському кордоні. На окремих пунктах пропуску очікування на митне оформлення вантажівок сягає 40 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Через загрозу російських ударів рух на прикордонних переходах у Люблінському воєводстві періодично призупиняють. Це призводить до утворення великих черг і затримок не лише для вантажного, а й для приватного транспорту та автобусів.
За словами представника податкової адміністрації в Любліні Міхала Деруся, протягом кількох годин уночі надійшло дев'ять сигналів повітряної тривоги через загрозу бомбових атак. Ще кілька попереджень оголосили вранці.
"Це спричиняє тимчасове припинення оформлення вантажних перевезень, але також і руху приватного транспорту й автобусів", — зазначив Дерусь.
Скільки доводиться чекати на кордоні
Найбільші затримки зафіксували на кількох пунктах пропуску. За даними польської митної та податкової служб, час очікування на оформлення становить:
- Дорогуськ - близько 40 годин;
- Гребенне - понад 24 години;
- Зосин - близько 8 годин.
У Гребенному на оформлення очікують 880 вантажівок, а в Зосині - ще 250.
Водночас попри затримки, за минулу добу працівники митної та податкової служб у Люблінському воєводстві оформили й пропустили понад 3000 вантажівок і більш як 3700 легкових автомобілів.
Раніше, 16 жовтня, в одному з польських воєводств оголосили попередження про небезпеку через російську атаку на українські регіони.
А 10 жовтня Польща піднімала військову авіацію під час нічної атаки РФ на Україну.
Слід зазначити, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше повідомляв про евакуацію двох пунктів пропуску під час однієї з російських атак на об'єкти поблизу українсько-польського кордону.