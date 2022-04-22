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Корбан: враг начал меньше использовать авиацию, противовоздушные силы Украины окрепли

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 20:49
Корбан: враг начал меньше использовать авиацию, противовоздушные силы Украины окрепли Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация на Донбассе будет иметь значение для Днепра и области - как центра медицинской логистики и гуманитарного хаба.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана во время телемарафона на "ДніпроTV" 22 апреля.

По его словам, в больницах Днепропетровской области сейчас находится более 1,2 тыс. людей. Регион также приютил уже около 160 тыс. переселенцев из горячих точек Украины. И это вдвое больше, чем было в 2014 году.

Также Корбан отметил, что сейчас враг начал меньше использовать авиацию, ведь противовоздушные силы Украины окрепли. Оккупанты терпят убытки в летательной технике, но усиливают обстрелы из дальней артиллерии.

Напомним, война России против Украины длится пятьдесят восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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