Корбан розповів, як Дніпро допомагає "Укренерго" захистити енергетичні вузли в області

Влада Дніпра увійшла в контакт із різними службами, зокрема, з "Укренерго" та "Укргідроенерго", для того, щоб поєднатися з ними для захисту їхніх об'єктів від ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.

"Ми увійшли в контакт сьогодні з "Укренерго", співпрацюємо, допомагаємо їм тими вузлами, які знаходяться на території Дніпропетровської області. Там є і у Павлограді, і у Вільногірську, і у Кривому Розі основні вузли "Укренерго". Тому ми допомагаємо, ми з ними працюємо, кооперуємося, надаємо їм відповідні матеріали для того, щоб вони могли зміцнити свої об'єкти", - повідомив Корбан.

За його словами, у Дніпрі навколо енергооб'єктів зроблено укріплення, захищено трансформатори.

Раніше ми писали, що сьогодні росіяни вночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, отримав поранення 39-річний чоловік.

Також повідомлялося, що СБУ затримала російського агента, який шпигував за позиціями HIMARS та далекобійних гаубиць М777 на півдні. Він також коригував удари окупантів по Нікополі Дніпропетровської області.

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