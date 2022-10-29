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Корбан розповів, як Дніпро допомагає "Укренерго" захистити енергетичні вузли в області

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Субота 29 жовтня 2022 19:58
Корбан розповів, як Дніпро допомагає "Укренерго" захистити енергетичні вузли в області Фото: Геннадій Корбан (facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Влада Дніпра увійшла в контакт із різними службами, зокрема, з "Укренерго" та "Укргідроенерго", для того, щоб поєднатися з ними для захисту їхніх об'єктів від ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.

За його словами, у Дніпрі навколо енергооб'єктів зроблено укріплення, захищено трансформатори.

"Ми увійшли в контакт сьогодні з "Укренерго", співпрацюємо, допомагаємо їм тими вузлами, які знаходяться на території Дніпропетровської області. Там є і у Павлограді, і у Вільногірську, і у Кривому Розі основні вузли "Укренерго".
Тому ми допомагаємо, ми з ними працюємо, кооперуємося, надаємо їм відповідні матеріали для того, щоб вони могли зміцнити свої об'єкти", - повідомив Корбан.

Раніше ми писали, що сьогодні росіяни вночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, отримав поранення 39-річний чоловік.

Також повідомлялося, що СБУ затримала російського агента, який шпигував за позиціями HIMARS та далекобійних гаубиць М777 на півдні. Він також коригував удари окупантів по Нікополі Дніпропетровської області.

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Генадій Корбан Укренерго Дніпро
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