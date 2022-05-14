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Корбан: мы постоянно усиливаем линии обороны Днепропетровской области

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Суббота 14 мая 2022 10:50
Корбан: мы постоянно усиливаем линии обороны Днепропетровской области Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация в Днепропетровской области стабильная. Оборона региона постоянно укрепляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана в эфире "ДніпроTV".

"Мы постоянно усиливаем линии обороны. На фронт подъезжает (а кое-где уже работает) импортная техника. Прежде всего - артиллерия. Это дает большие надежды", - заявил Корбан.

Он также отметил, что рискованными точками для вражеских обстрелов остаются коммуникации - мосты, административные здания. Поэтому он посоветовал горожанам по возможности не находиться возле этих мест.

Кроме этого, комментируя вопрос горючего, руководитель Центра теробороны Днепра отметил, что его запасы были сделаны заранее.

"То, что касается медицины, военной медицины, военной логистики и подразделений, в частности, теробороны - для этого есть топливо. Есть резервы. Мы его выдаем, но контролируем расходы. Так же мы заправляем общественный транспорт. Сейчас очень высокая стоимость топлива. Поэтому, если операторы общественного транспорта начнут самостоятельно где - то покупать его, то стоимость проезда подорожает едва ли не в десятки раз", - добавил он.

По его словам, горсовет Днепра заранее приобрел топливо, чтобы иметь запас для общественного транспорта и таким образом удерживать цены на проезд.

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Днепр Геннадий Корбан
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