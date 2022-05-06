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Корбан: наша задача - защитить Днепр, область и людей, которые здесь живут

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Пятница 06 мая 2022 15:44
Корбан: наша задача - защитить Днепр, область и людей, которые здесь живут Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Спецслужбы работают над тем, чтобы понять, как именно "забрасывали" так называемые маяки на Амурский мост в Днепре, который на днях пытались бомбить российские оккупанты. Горожанам стоит быть бдительными и по возможности объезжать железнодорожный мост другими путями, а также не ходить рядом с административными зданиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана в эфире "ДніпроTV".

"Мы внимательно следим за ситуацией. Действует ПВО, мы работаем вместе и помогаем нашим военным. Разворачиваем определенные системы, которые, проще говоря, отводят ракеты. Поэтому идет серьезная работа", - сказал он.

Корбан также отметил, что вражеская армия в основном наносит удары или утром - в час пик, или вечером - после восьми часов.

Говоря о грядущих дни 8 и 9 мая, руководитель Центра теробороны Днепра подчеркнул, что никаких демонстраций или политических мер не будет - их запрещено через войну.

"Люди могут по собственному желанию возложить цветы к "Вечному огню" и почтить память павших во Вторую мировую", - резюмировал он.

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