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Корбан: Днепропетровская область продолжает укреплять обороноспособность

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Пятница 20 мая 2022 18:16
Корбан: Днепропетровская область продолжает укреплять обороноспособность Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация в Днепропетровской области остается стабильной. Рубежи обороны постоянно укрепляются, также идет работа над усилением противовоздушной обороны, чтобы избежать возможности попадания ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана в эфире "ДніпроTV".

По его словам, сейчас особое внимание уделено защите мостов, железнодорожных станций и коммуникаций, которые, как показывает опыт, являются основными целями оккупантов.

"Сейчас увеличилось количество средств противовоздушной обороны. Кроме этого, был применен определенный интеллектуальный опыт различных специалистов - физиков, радиотехников и других. И мы продолжаем работать над этим, чтобы у наших военных, которые заботятся о противовоздушной обороне, было больше возможностей своевременного реагирования", - заявил Корбан.

Он также добавил, что в течение последних недель был сбит ряд вражеских беспилотников.

В то же время, комментируя ситуацию в Днепре, руководитель Центра теробороны отметил, что в городе также все спокойно.

"Преступность на достаточно низком уровне. У полиции тоже высокая статистика раскрываемости преступлений. Глава военной администрации Валентин Резниченко проводит по этому поводу совещания. Мы против того, чтобы люди ходили по городу с оружием, ведь Днепр по сути ведет мирную жизнь. Мы стараемся сделать все, чтобы в городе не чувствовалась война", - резюмировал он.

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Геннадий Корбан Днепропетровская область
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