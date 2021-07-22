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Корабли ВМС Украины совершили переход через Черное море и прибыли в грузинский порт Поти

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Киев, Четверг 22 июля 2021 19:48
Корабли ВМС Украины совершили переход через Черное море и прибыли в грузинский порт Поти Фото: корабли ВМС Украины прибыли в порт Поти для участия в учениях Agile Spirit 2021 (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Корабельная группа ВМС Украины совершила переход через Черное море и пришвартовалась в грузинском порту Поти. Украинские военные примут участие в международных учениях Agile Spirit 2021.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС Вооруженных сил Украины.

Во время морского перехода экипажи среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" и патрульного катера "Славянск" провели ряд учений. В частности, отрабатывались борьба за живучесть кораблей, воздушная, противокорабельная и противолодочная обороны.

Также был проведен тренинг по тактическому маневрированию и подаче сигналов по стандартам НАТО. "ПВО корабля является одним из важных элементов его защиты", - отметили в пресс-службе.

Наблюдение за воздушным и морским пространством вели морские пехотинцы.

Фото: корабли ВМС Украины прибыли в порт Поти для участия в учениях Agile Spirit 2021 (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Напомним, многонациональные военные учения Agile Spirit 2021 пройдут в Грузии с 26 июля по 6 августа. В них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран, включая Украину.

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