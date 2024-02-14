ua en ru
Ср, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Корабель РФ "Цезар Куніков" йшов з Новоросійська до Севастополя, - Буданов

Середа 14 лютого 2024 22:06
UA EN RU
Корабель РФ "Цезар Куніков" йшов з Новоросійська до Севастополя, - Буданов Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський великий десантний корабель "Цезар Куніков", який сьогодні, 14 лютого, знищили українські захисники, прямував з Новоросійська до Севастополя.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі ICTV заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, екіпаж корабля становить 90 людей. Точну цифру, скільки їх вдалося врятувати, повідомлять пізніше, оскільки пошуково-рятувальна операція росіян ще триває.

"Корабель віз вантаж з міста Новоросійськ до міста Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотниками. П'ятьма, якщо вас це цікавить. Дронами Magura V5", - розповів начальник ГУР.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого вранці в мережі почали поширювати інформацію про те, що біля берегів Криму атакували десантний корабель росіян.

На кораблі пролунала тривога, а згодом місцеві жителі почули кілька вибухів.

Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські захисники знищили великий десантний корабель росіян “Цезар Куніков”.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, більшість екіпажу корабля не вижила внаслідок такої атаки.

Більш детально про успішну атаку українських захисників - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море Головне управління розвідки Чорноморський флот ГУР КИрило Буданов
NEWS
Ефект метелика. Як удари по кораблях РФ можуть змінити фронт і скільки ВДК залишилося потопити
Ефект метелика. Як удари по кораблях РФ можуть змінити фронт і скільки ВДК залишилося потопити
DAILY
"Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто