"Копнемо глибше" у посиленні ППО. Остін озвучив ключові теми "Рамштайну"

Під час сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" союзники обговорять питання посилення ППО України. Також партнери порушать питання забезпечення ЗСУ необхідним під час контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вступне слово глави Пентагона Ллойда Остіна перед засіданням "Рамштайну".

"Зараз розпочався військовий марафон на території України. І тому ми сьогодні розглядатимемо найнагальніші потреби, які висуває Україна. Також ми будемо націлюватися на довгострокову перспективу та на довготривалий мир для України, яка живе поруч з таким сусідом", - заявив Остін.

За його словами, сьогодні контактна група буде зосереджена на тому, щоб Україна могла захищати як своє населення, так і критичну інфраструктуру за допомогою систем ППО.

"І завдяки таким системам Україна протистоїть атакам дронів і ракетним ударам. Ми говоримо про системи Patriot та NASAMS які зберігають українцям життя. І сьогодні ми будемо копати ще глибше для того, аби Україна отримала нові снаряди, амуніцію до систем ППО", - розповів Остін.

Він зауважив, що союзники також будуть підлаштовуватися до змін обставин на полі бою і відповідно до того темпу, як змінюються потреби України.

"Наші колеги також розробляють подальші плани навчання українських військових, аби вони були стабільними та безперебійними", - додав глава Пентагону.

Сьогодні проходить вже 13-й "Рамштайн"

Нагадаємо, що сьогодні, 15 червня проходить вже 13 за рахунком засідання у форматі "Рамштайн". Як повідомлялося раніше, учасники порушать питання "коаліції літаків" та тренування українських пілотів. Також Контактна група обговорить посилення військової допомоги для успішного контрнаступу ЗСУ.

Засідання вже розпочалося в штаб-квартирі НАТО, куди прибув міністр оборони Олексій Резніков.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг перед "Рамштайном" заявив, союзники по НАТО вже почали навчання українських пілотів на літаках F-16, що надалі дасть партнерам можливість передати Києву довгоочікувані сучасні літаки.

Детальніше про те, що відомо про "Рамштайн-13", а також чого чекати від зустрічі в Брюсселі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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