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Уже до конца мая ЕС может снять все ограничения для украинских автоперевозчиков, - Кубраков

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 11:10
Уже до конца мая ЕС может снять все ограничения для украинских автоперевозчиков, - Кубраков Фото: уже до конца мая ЕС может снять все ограничения для украинских автоперевозчиков (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Европейский рынок уже к концу мая может полностью открыться для украинских автоперевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в интервью НВ.

Он напомнил, что еще до начала войны у ЕС не было желания говорить о либерализации автоперевозок, зато сохранялись квоты на определенное количество разрешений для пересечения границы.

"Есть квотирование, каждая страна давала нам отдельное количество разрешений, прямых двусторонних, транзитных. До войны мы считали, что это искусственное сдерживание нашего экспортного потенциала. Сейчас они максимально быстро на уровне Еврокомиссии приняли все решения", - рассказал Кубраков.

Эти ограничения, по его мнению, могут быть снять уже до конца мая, что, при условии блокады украинских портов государством-террористом Россией предоставит возможность экспортировать как аграрную, так и металлургическую продукцию.

"Надо отдать должное - Арсерол Митал запустился, Запорожсталь запустилась, горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге почти все работают, некоторые уже вышли на уровень до войны", - поделился министр.

Одновременно с либерализацией автотранспортных перевозок, как рассказал Кубраков, сейчас МИУ прорабатывает также возможности приобщения Укрзализныци к доставке украинской экспортной продукции в порты Румынии, Польши, Литвы и Латвии. Для этого, по его словам, уже создаются пункты перевалки, на которых будет происходить переход с украинской колеи на европейскую.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что за март в результате вторжения в Украину войск государства-террориста росиииукраинский экспорт сократился вдвое, а импорт упал втрое.

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Александр Кубраков МИУ
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