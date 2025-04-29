Контрактникам від 18 до 25 років запропонують ще одну пільгу

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про посилення соціальних пільг та гарантій військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Згідно з проєктом, військовослужбовці віком від 18 до 25 років зможуть навчатися у вишах і коледжах без відриву від служби.

Вони отримають гарантії збереження місця навчання та стипендії на період військової служби.

Також їм гарантують право на відпустку для складання іспитів та навчання у закладі вищої освіти,

Пільги поширюються як на здобуття вищої, так і фахової передвищої освіти.

Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про вищу освіту", "Про освіту" та "Про фахову передвищу освіту".

Документ повинен бути схвалений у Верховній Раді.