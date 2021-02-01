Без конкурентных условий Украина не сможет привлечь инвестиции для снижения углеродного следа, - Сахарук

Фото: Дмитрий Сахарук (пресс-служба)

Последствия экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, создали не только проблемы, но и возможности для экономической и социальной перезагрузки экономик мира, ускорили энергетический переход для решения проблем климата.

Об этом заявили участники онлайн-дискуссии "Davos Agenda 2021: выводы для Украины", которая была организована ДTЭK вместе с LIGA.net.

По мнению участников, для успешного восстановления и трансформации экономики с целью национального вклада в снижение углеродного следа Украине нужна долгосрочная стратегия и создание конкурентных условий для привлечения инвестиций.

"Без долгосрочной стратегии и создания конкурентных преимуществ для инвесторов Украина не сможет привлечь ни внешние, ни внутренние инвестиции для снижения углеродного следа экономики", - сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В мире сейчас существует жесткая конкуренция между странами, и кто конкуренцию выигрывает туда и приходят деньги. Также по мнению Сахарука, Украина должна думать о развитии своих конкурентных преимуществ.

В свою очередь, заместитель исполнительного директора в Международном валютном фонде Владислав Рашкован отметил, что одной из главных задач государства в контексте декарбонизации является разработка инструментов и стратегий для того, чтобы побудить людей к более ответственному потреблению, а компании - к более ответственному инвестированию.

"Международные организации, международные банки, государства, правительства, компании, люди - все должны ответственно относиться к окружающей среде и вопросам потребления. В таком случае мы преодолеем глобальный кризис и пандемию", - сказал Рашкован.

По мнению Сахарука, отдельно государство, отдельно бизнес или общество в Украине пока не способны ответить на те вызовы, которые существуют сейчас и будут существовать в "постковидний" период.

"И важно, чтобы появлялось как можно больше бизнесов, которые практикуют stakeholder capitalism - то есть бизнесы, которые действуют в интересах всего общества", - отметил он.

Заместитель председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Юлия Ковалив, добавила, что концепция stakeholder capitalism предполагает не только получение прибыли, но и понимание того, что ни один бизнес сегодня не может быть успешным без взаимодействия с обществом, а также без фокуса на окружающую среду.

"Не только бизнес, но и правительство должно принимать во внимание эту концепцию", - отметила Ковалив.

По ее убеждению, для быстрого восстановления экономики Украины необходимо, в первую очередь, побороть коронавирус, обеспечить доступность ресурсов, финансирования для бизнеса и вернуть инвесторов обеспечив благоприятный бизнес-климат.

Как отметил профессор экономики университета Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета, недавно в Америке был проведен эксперимент в ходе которого были созданы две одинаковые компании, одна из которых имела социальную функцию, а другая - нет.

"На этом контролируемом эксперименте было доказано, что компания, которая работала по принципу stakeholder capitalism привлекала лучших и более продуктивных работников и соответственно была успешнее и имела большую прибыль", - отметил Р. Шеремета.

Сахарук, в свою очередь, подчеркнул важность ведения бизнеса на принципах ESG, поскольку это очень серьезных глобальный тренд.

"Ты не сможешь как бизнес развиваться, если ты не поддерживаешь государство, если не поддерживаешь экологию и прочее. Это реальность, в которой мы уже живем. Компания ДТЭК в 2020 году утвердила ESG-стратегию, и мы очень много делаем в этом направлении, чтобы не только говорить об этом, но и демонстрировать результат", - отметил исполнительный директор ДТЭК.

Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко отметила, что кроме наличия стратегии и плана выхода из кризиса, очень важным является эффективная реализация этого плана.

"Если в развитых странах мира бизнес в период кризиса получал серьезную помощь со стороны государства в виде различных стимулов, то в Украине бизнес выживал", - сказала Деревянко.

По ее словам, сейчас представители бизнеса требуют от государства поддержку в виде структурных реформ и обеспечения равных правил игры для всех.