Конкурентка Трампа на виборах висловилась про військову допомогу Україні

США повинні надати Україні все необхідне, щоб американським військовим не довелося воювати з Росією.

Про це заявила колишній постійний представник США в ООН та кандидатка на виборах президента США Ніккі Гейлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

За словами Гейлі, щойно російський диктатор Володимир Путін зможе захопити Україну, наступними жертвами його агресії будуть Польща і країни Балтії, які є членами НАТО.

"І якщо це станеться, то це країни НАТО. Це негайно втягує Америку у війну. Саме цього ми намагаємося уникнути. І саме тому цей пакет допомоги (Україні - ред.) такий важливий", - сказала вона.

Тому, за словами кандидатки в президенти від Республіканської партії, США повинні надати Україні все необхідне для відбиття агресії РФ.

"Україна не просить війська, вона просто просить техніку і боєприпаси для перемоги в цій війні. У них є велика бойова сила. Нам потрібно дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, а ми змогли запобігти відправленню наших військових на війну", - наголосила Гейлі.

Нікі Гейлі - головна конкурентка екс-президента США Дональда Трампа за право висуватися на виборах президента від Республіканської партії. Те, хто буде представляти республіканців на виборах, вирішується на внутрішньопартійному голосуванні.

Вибори в США

Вибори президента США відбудуться в листопаді 2024 року. Чинний президент Джо Байден буде балотуватися на другий термін.

Водночас за право висуватися від Республіканської партії наразі борються Трамп та Гейлі. Трамп у своїй передвиборчих промовах не раз заявляв, що нібито здатен закінчити війну РФ проти України за 24 години після обрання президентом, але не міг пояснити яким чином.

Крім того, днями Трамп запропонував, щоб США надавали Україні військову допомогу в кредит.

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