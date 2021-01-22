ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Конгресс США внесли представление об импичменте Байдену

Вашингтон, Пятница 22 января 2021 12:12
В Конгресс США внесли представление об импичменте Байдену
Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 22 января, член Конгресса США республиканка Марджори Грин внесла в Палату представителей статьи об импичменте новому президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Она обвинила американского лидера в злоупотреблении властью во время пребывания на посту вице-президента США.

Об этом сообщает The Hill.

"Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Его модель злоупотребления властью в качестве вице-президента президента Обамы является продолжительной и тревожной... Он сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Гантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний", - говорится в заявлении Грин.

Отмечается, что в период, когда Байден был вице-президентом США (2009-2017 годы), его сын Гантер входил в совет директоров украинской энергетической компании Burisma.

Вероятность того, что предложение Грин относительно импичмента Байдена будет рассматриваться, очень низкая, поскольку большинство в Палате представителей занимают демократы. Ожидается, что они его не поддержат.

Напомним, ранее Палата представителей проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодатели, против - 197. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь