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Конфлікт з ТЦК у Харкові: військкомат розповів свою версію інциденту

Харків, П'ятниця 25 жовтня 2024 19:08
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Конфлікт з ТЦК у Харкові: військкомат розповів свою версію інциденту Фото: у Харкові стався конфлікт з ТЦК (ddk.dn.ua)
Автор: Каріна Левицька

У Харкові чоловік напав на військовослужбовців Збройних сил України. Нападника наразі затримано правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський ОТЦК та СП.

За даними військових харківського ТЦК, сьогодні, 25 жовтня, у Харкові під час роботи групи оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців та правоохоронців.

"Цей ганебний кримінальний вчинок здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців", - стверджують в ТЦК.

За даними військових, нападника на місці затримали правоохоронці. Наразі тривають відповідні процесуальні дії.

Життю військовослужбовців загроз не має, а травмованим надається медична допомога.

"Правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації. Відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність", - зауважили в ТЦК.

Водночас військові наголосили, що резонанс цієї кримінальної події для подальшого просування своїх наративів використала і Російська Федерація.

Зокрема, у ворожих Telegram-каналах нині поширюються дезінформація про "перекриття" або "блокування" Харкова, що, як і зазвичай, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні під час перевірки документів в Харкові стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування та чоловіком.

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