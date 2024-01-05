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Конфлікт інтересів. НАЗК виявило правопорушення у діях голови Комісії з регулювання азартних ігор

Україна, П'ятниця 05 січня 2024 17:38
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Конфлікт інтересів. НАЗК виявило правопорушення у діях голови Комісії з регулювання азартних ігор Фото: НАЗК виявило правопорушення у діях голови Комісії з регулювання азартних ігор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

НАЗК виявило у діях Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого правопорушення, пов’язане з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

За даними агенства, Рудий вирішив помститися керівниці апарату КРАІЛ після виникнення між ними конфлікту. Тому виніс на розгляд і особисто проголосував за відкриття дисциплінарного провадження і відсторонення її від займаної посади.

НАЗК виявило в діях Голови КРАІЛ ознаки адміністративного правопорушення,
а саме - не повідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Якщо його визнають винним, то на посадовця буде накладено адміністративне стягнення, а також його буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запідозрило секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в незаконному збагаченні на більше ніж 9 млн гривень.

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