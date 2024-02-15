Кому з політиків та військових найбільше довіряють українці: опитування КМІС

На початку лютого серед 13 діячів у списку найбільше українців довіряли колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному - 94%. Не довіряли йому лише 5%, і порівняно з груднем ситуація практично не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС .

Проведення опитування припало на період відставки Залужного. У період 5-8 лютого (до відставки) було проведено 874 інтерв’ю, потім у період 9-10 лютого (після відставки) було проведено 328 інтерв’ю.

За даними опитування, керівнику ГУР Кирилу Буданову довіряють 66% українців, не довіряють 20%.

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 64%, не довіряють - 35%. У порівнянні з груднем довіра знизилася з 77%.

Телеведучому Сергію Притулі довіряють 61%, не довіряють 33%.

Як зазначають соціологи, окремо варто звернути увагу на довіру новому головнокомандувачу Олександру Сирському. Формально серед усіх респондентів йому довіряють 40%, не довіряють - 21%, а 4% мають невизначене ставлення. Разом з цим 35% не знали його у лютому (і 48% не знали його в грудні). У перерахунку до тих, хто його знає, у лютому йому довіряють 62%, не довіряють - 33%. У грудні співвідношення було 63% проти 29%, тобто порівняно з груднем ставлення до нього практично не змінилося.

Довіра до інших політиків та діячів

Колишній голова Верховної ради Дмитро Разумков має близький до 0 баланс довіри-недовіри, тобто йому довіряють приблизно стільки ж, скільки і не довіряють. Так, станом на лютий йому довіряють 35%, не довіряють - 33%.

Наступні мають від’ємний баланс довіри-недовіри, тобто їм не довіряють більше, ніж довіряють. Так, меру Києва Віталію Кличку довіряють 45%, не довіряють - 51%.

Керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку довіряють 27%, не довіряють - 61%, колишньому президенту Петру Порошенку довіряють 31%, не довіряють 68%.

Народній депутатці Мар'яні Безуглій довіряють 7%, не довіряють - 65%, керівнику партії ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 10%, не довіряють - 73%, екс-прем'єру Юлії Тимошенко довіряють 17%, не довіряють - 82%, колишньому раднику Офісу президента Олексію Арестовичу зараз довіряють 11%, не довіряють - 83%.

Опитування КМІС проводилося 5-10 лютого серед 1202 респондентів. Частина (874 інтерв’ю) були проведені до 8 лютого включно, тобто до відставки Залужного. Решта 328 інтерв’ю були проведені після відставки 9 і 10 лютого.