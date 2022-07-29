Компенсация за разрушенное имущество в результате российской агрессии

Уже сейчас потерпевшим нужно подавать заявления о повреждении имущества в соответствующие органы власти. Необходимо заниматься сбором доказательств вреда в результате вооруженной агрессии, чтобы, когда введут механизмы компенсации у вас был готов комплект документов, подтверждающий право на получение компенсации.

Подробнее об этом нам рассказывает юрист сервиса – онлайн-базы данных "Сканби".

Компенсация за разрушенное жилье

ВРУ приняла в первом чтении законопроект №7198 (itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1248275) о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества.

Парламент еще будет вносить правки в данный проект, однако уже сейчас можно сделать определенные выводы.

1. За какое имущество можно получить компенсацию:

квартиры и другие жилые помещения в здании, частные жилые дома, садовые и дачные дома;

объекты строительства.

2. На компенсацию имеют право граждане Украины - владельцы поврежденных или уничтоженных объектов недвижимого имущества, инвесторы объектов жилищного строительства, члены жилищно-строительных кооперативов, наследники данных лиц.

3. Подать заявление на получение компенсации можно в электронном виде через портал или приложение ДИЯ. Заявка в бумажном виде подается через ЦНАП.

4. Компенсация может быть перечислена на счет получателя со специальным режимом использования. Если объект недвижимости полностью уничтожен, компенсация осуществляется путем финансирования строительства нового объекта недвижимого имущества с равноценной площадью, типом и функциональным назначением.

Денежная компенсация определяется по каждому объекту недвижимого имущества отдельно.

Размер компенсации в виде объекта недвижимого имущества не может превышать стоимости 150 м2 за один объект недвижимого имущества.

5. Предоставление компенсации осуществляется в порядке очередности поступления заявлений о предоставлении компенсации в разрезе каждого населенного пункта и способа компенсации.

Приоритетное право на получение компенсации имеют многодетные семьи, лица с инвалидностью I и II групп, участники боевых действий.

Планируется, что законопроект будет принят до конца июля 2022 года.

Что делать уже сейчас

Подайте заявление о повреждении имущества. Позаботьтесь о документах и доказательствах:

проверьте наличие правоучредительных документов;

получите от органов ГСЧС, полиции, местных властей документальное подтверждение повреждения имущества;

соберите фотографии и видеодоказательства повреждений;

закажите оценку стоимости повреждений.

Компенсация за поврежденное и уничтоженное авто

Специального закона о получении компенсации за поврежденный автомобиль в результате войны нет. Пострадавшие имеют право обратиться в полицию с заявлением, чтобы зафиксировать:

факт причинения вреда страной-агрессором;

обстоятельства повреждения или уничтожения авто;

размер ущерба для потерпевшей стороны.

Материалы пригодятся в будущем для получения компенсации.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Подать заявление о получении компенсации можно в Европейский суд по правам человека с помощью сайта espl.com.ua.

Каждый пострадавший может получить компенсацию от 5000 до 30 000 евро. Заявление следует подать в течение четырех месяцев с момента нарушения прав.

После формирования заявления на сайте его нужно распечатать и отправить в ЕСПЧ в отделении Укрпочты.

Заявление можно заполнить за родственника, если он не может это сделать самостоятельно. Срок рассмотрения заявления от одного года, вероятность компенсации высока.

Репарации

Президент Украины указом №346/2022 от 18 мая 2022 года предлагает создать комиссию по международным искам о компенсации ущерба от физических лиц, предприятий и государства Украины.

При этом предполагается создание специального фонда, из которого будут выплачиваться компенсации для пострадавших.