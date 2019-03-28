Компания "Волыньгаз" обжалует решение НКРЭКУ в суде

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ПАО "Волыньгаз" считает, что такие действия государственного регулятора являются политически мотивированными

Штраф для компании ПАО "Волыньгаз" - политическое решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. В нем нет никакой конкретики относительно норм законодательства, которые были нарушены компанией. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НКРЭКУ развернула масштабную кампанию против операторов газораспределительной сети (ГРС). Госрегулятор принял очередные решения применить максимальный штраф к семи газораспределительным компаниям: "Винницагаз", "Волыньгаз", "Киевоблгаз", "Хмельницкгаз", "Харьковгаз", "Закарпатгаз" и "Ивано-Франковскгаз". Санкции связаны с приведением операторами ГРМ объемов потребленного газа к стандартным условиям для всех без исключения потребителей газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, все решения в отношении семи компаний регулятор принял по единому шаблону. Были составлены идентичные акты о нарушениях, без достаточных юридических обоснований. ПАО "Волыньгаз" считает, что такие действия государственного регулятора являются политически мотивированными.

"Проверка проводилась по обращению одного потребителя, а их у нас 250 тысяч человек. Мы допустили комиссию надеясь, что проверка будет всесторонней и незаангажированной. Доначисленный объем составил около 67 кубических метров, его стоимость всего 600 гривен, а штраф при этом - в 1417 раз", - говорит финансовый директор ПАО "Волыньгаз" Андрей Тимчишак.

ПАО "Волыньгаз" и другие операторы ГРМ отмечают, что тариф на распределение газа НКРЭКУ не пересматривала с мая 2016 года.

"Ограничения в приведении газа к стандартным условия являются дискриминационными для газораспределительных компаний, а потребленный газ оплачивается в неполном объеме. При этом, по информации Ассоциации газового рынка Украины, в тарифах операторов ГРС еще с 2016 года не учтены расходы на приведение объемов газа к стандартным условиям. Это приводит к убыткам операторов ГРС. Поэтому решение НКРЭКУ, принятые под давлением власти, в пользу отдельного участника газового рынка - НАК "Нафтогаз Украины", который пытается вытеснить с рынка операторов ГРС, чтобы расширить свою монополию на сферу распределения газа. Компания "Волыньгаз" не соглашается с этим решением госрегулятора и будет его оспаривать в судебном порядке", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, регулятором инициирует новые проверки хозяйственной деятельности общества. Такие условия угрожают нормальной деятельности по распределению природного газа, а соответственно слаженному функционированию всей отрасли.

"Именно НАК "Нафтогаз Украины" продает газ поставщикам газа приведенный к стандартным условиям и получает около 90% от уплаченных средств потребителями. Зато бытовым потребителям продавали газ с 2015 года до ноября 2018 года в рабочих условиях. В связи с чем образуется разница в объемах, которую называют "температурными потерями" – потери от не приведения объемов газа к стандартным условиям", - говорится в сообщении.