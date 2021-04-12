Компания из ОАЭ готова принять в свое управление некоторые украинские больницы

Украинская делегация провела переговоры с руководством компании G42 Healthcare из Объединенных Арабских Эмиратов. Компания заявила о готовности рассмотреть возможность управления украинскими больницами.

"Во время этой встречи были обсуждены ключевые моменты сотрудничества в рамках развития украинской системы здравоохранения, в части усовершенствования электронной системы здравоохранения и вопросы концессии в медицинской сфере", - рассказали в министерстве.

Компания G42 Healthcare, как отметили в министерстве, готова не только взять в управление отдельные украинские больницы, но и согласна обеспечивать должный уровень инвестиций и поставок новейшего медицинского оборудования.

В то же время руководитель G42 Healthcare заявил о готовности проработать возможность привлечения к строительству современных областных больниц на территории Донецкой и Луганской областей.