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Компания из ОАЭ готова принять в свое управление некоторые украинские больницы

Новина українською → ОАЭ, Понедельник 12 апреля 2021 19:29
Компания из ОАЭ готова принять в свое управление некоторые украинские больницы Фото: компания из ОАЭ может взять в управление украинские больницы (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская делегация провела переговоры с руководством компании G42 Healthcare из Объединенных Арабских Эмиратов. Компания заявила о готовности рассмотреть возможность управления украинскими больницами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции Украины.

"Во время этой встречи были обсуждены ключевые моменты сотрудничества в рамках развития украинской системы здравоохранения, в части усовершенствования электронной системы здравоохранения и вопросы концессии в медицинской сфере", - рассказали в министерстве.

Компания G42 Healthcare, как отметили в министерстве, готова не только взять в управление отдельные украинские больницы, но и согласна обеспечивать должный уровень инвестиций и поставок новейшего медицинского оборудования.

В то же время руководитель G42 Healthcare заявил о готовности проработать возможность привлечения к строительству современных областных больниц на территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Украина договаривается с ОАЭ о поставке 5 млн доз вакцины от коронавируса.

Кроме того, Министерство здравоохранения предложило ОАЭ начать производство COVID-вакцин в Украине.

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