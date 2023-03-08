Компанія Коваленка організувала новий канал постачання вугілля до Польщі та України

Група компаній Adelon українського підприємця Дмитра Коваленка постачатиме до 200 тисяч тонн вугілля у Польщу та Україну завдяки новому способу перевантаження продукції у польських портах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Цензор.НЕТ ".

Потребу у додаткових джерелах постачання вугілля до Польщі та ЄС виникла внаслідок запровадження ембарго на імпорт російського вугілля у відповідь на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Тому з весни 2022 року стало очевидним, що внутрішнє виробництво вугілля не зможе заповнити польський ринок чи інші ринки Європи.

Група Adelon завдяки багаторічному досвіду роботи на світових вугільних ринках однією з перших у Польщі змогла законтрактувати у виробників у ПАР, Австралії, США, Колумбії та Індонезії вугільну продукцію в обсязі понад 200 000 тонн на місяць для споживачів як у Польщі та Україні, так і з інших європейських країн.

Для забезпечення таких обсягів імпорту розвантаження вугілля у польських портах було організоване таким чином, щоб уникнути утворення "пробок" чи заторів морського транспорту.

Як відомо, польські порти Свиноуйсьце, Гдиня та Гданськ орієнтовані передусім на експорт, а не на імпорт сировини. Проблема полягала у наявності вільного місця та вільних глибоководних причалів.

Спеціалісти Adelon AG та її дочірньої польської компанії Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. розробили та впровадили новий тип перевалки рейді з судна на судно, щоб уникнути непотрібних операцій з перевантаження у порту.

Коли великі судна місткістю 50 000 - 60 000 тонн причалюють у порту зі своїми кранами і грейферами, до перевізника прямують менші судна місткістю 5 000 - 15 000 тонн, на які перевантажується вугілля. Потім вже ці невеликі підходять до мілководних терміналів, інфраструктура яких досі використовується не повністю.

Таким чином, компанії Adelon AG та Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. відкрили новий напрямок для розвантаження вугілля, що не призводить до зіткнення з іншими учасниками зовнішньої торгівлі.

Група компаній Adelon в особі дочірньої компанії Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o., є одним із найбільших економічних суб'єктів у Польщі, які займаються імпортом високоякісної вугільної продукції з ПАР, Австралії, США, Колумбії та Індонезії до Польщі та інших країн.

Група Adelon також бере участь у гуманітарній допомозі Україні, а саме у придбанні та постачанні різноманітного обладнання, автомобілів чи наданні допомоги постраждалому населенню України у вигляді продуктових наборів, засобів особистої гігієни чи ліків.

За словами власника Adelon Дмитра Коваленка, у 2023 році група має великі амбіції і завдяки укладеним контрактам на постачання вугільної продукції до Польщі, України та інших країн Європи планує подвоїти свій оборот.