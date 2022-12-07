Компанія холдингу TECHIIA забезпечує українськомовну трансляцію Чемпіонату світу з футболу

Українські фанати футболу отримують ексклюзивну аналітику та експертні огляди матчів Мундіалю з київської студії компанії WePlay Esports. Вона входить в міжнародний холдинг TECHIA, серед засновників якого - український підприємець Олег Крот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

WePlay Esports стала офіційним продакшн-партнером медіасервісу MEGOGO, який отримав офіційні права на трансляцію всіх 64 матчів Чемпіонату світу з футболу. Разом компанії готують трансляції матчів, а також студії передматчевої та післяматчевої аналітики за участі відомих спортсменів, тренерів, блогерів та зірок шоубізнесу, які проходитимуть в студії WePlay у Києві.

"Оригінальні трансляції найбільших світових кіберспортивних турнірів - це одна з візитівок WePlay Esports в індустрії кіберспорту. Тепер наша команда перенесе цей досвід у сферу великого футболу. Експертиза команди та сучасні технології у студіях WePlay допоможуть робити трансляції, які сподобаються найвибагливішим українським фанатам", - коментує Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA.

"Наша команда давно відома відкритістю до будь-яких викликів та професіоналізмом, з яким ми підходимо до кожного проєкту. Студії WePlay у Києві сконструйовані за останнім словом техніки та підходять для висвітлення не лише кіберспортивних подій, а й заходів інших індустрій. Це буде наш пілотний проєкт у сфері футболу, проте ми зробимо все можливе, щоб якість трансляції відповідала рівню Чемпіонату світу", - додає Максим Білоногов, chief visionary officer і генеральний продюсер WePlay Esports.

"Ми досить довго шукали партнера для виробництва студій Чемпіонату світу з футболу FIFA 2022 у Катарі, і серед багатьох варіантів обрали саме пропозицію WePlay. Експертиза цієї української компанії визнана у всьому світі", - заявив Артем Панченко, шеф-редактор напрямку "Спорт" у MEGOGO.

Трансляція футбольного турніру доступна у Full HD якості на каналах "MEGOGO Футбол" та у розділі "Спорт", доступних за підписками "Максимальна" та "Спорт".