Компанія BMW зупиняє виробництво найбільшого купе бренду: названа причина

Німецький автовиробник зупиняє виробництво повнорозмірного купе BMW M8, до того ж машина не матиме наступника. Випуск купе зупинять на початку 2025 року. У січні баварська марка обробить вже оформлені заявки, і в цей момент BMW M8 видалять з веб-сайту та конфігуратора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BMW Blog .

У гамі залишаться лише однойменний кабріолет та седан Gran Coupe, але їхній життєвий цикл теж добігає кінця.

Родина BMW M8 почалася з купе та кабріолетів: моделі дебютували у червні 2019 року. Однак модель за позиціонуванням перетиналася з M5, а за ціною конкурувала з такими культовими моделями, як Porsche 911. У результаті продажі не виправдали очікування: клієнти надавали перевагу більш практичній версії Gran Coupe з чотирма дверима.

Спочатку нове покоління BMW 8-Series було заплановано на 2026 рік, але тепер "нішеві" моделі на паузі: навіть якщо розробка почнеться, до кінця десятиліття нова лінійка купе, кабріолетів та купеподібних седанів не з'явиться.

За даними джерел у компанії, маркетологи BMW роздумують над збереженням чотиридверних "вісімок" з приставкою Gran Coupe, причому нове покоління можуть розробити на класичній платформі CLAR, а не на перспективній архітектурі Neue Klasse EV.