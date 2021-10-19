Коммунальные предприятия нанесли бюджету Киева ущерб на 3 млрд гривен, - Трубицын

По его словам, в Киеве почти две тысячи коммунальных предприятий, которые имеют активы на более чем 211 млрд грн. Из них 323 такие, которые получают доходы и должны обеспечить собственную самоокупаемость и рентабельность. Прибыльных лишь 87.

За I полугодие 2021 общие убытки насчитывают почти 2,9 млрд грн. По сравнению даже с прошлым годом, чистая прибыль уменьшилась на 91%, а убытки увеличились на 296%.

"Такие тенденции, мягко говоря, беспокоят. Все коммунальные предприятия столицы находятся в собственности общины города, поэтому киевляне должны быть уверены, что их имуществом и средствами распоряжаются в их интересах, а не в интересах кучки чиновников. Наша задача - раз и навсегда навести порядок в коммунальном хозяйстве города Киева и сделать все, чтобы оно работало в интересах киевлян", - говорит Трубицын.

Наиболее убыточными по результатам аудита оказались КП транспортной и жилищно-коммунальной сферы. КП "Киевский метрополитен" показал 1 млрд 181 млн грн убытков за первое полугодие 2021 года, КП "Киевтеплоэнерго" - 1 млрд 612 млн грн, КП Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) -18 млн грн, а КП "Киевпастранс" - 14 млн грн. КК "Киевавтодор" и КП "Киевтранспарксервис" - почти по 9 млн убытков. Анализ делался на основе финансовой отчетности и документации о публичных закупках.

Кроме того, эксперты уверяют, что такое огромное количество коммунальных предприятий городу Киеву просто не нужно.

"Около двух тысяч коммунальных предприятий в столице, а только 5% из них прибыльные. Большинство давно неэффективны, некоторые дублируют функции бизнеса, некоторые - откровенные монополисты. Поэтому давно пора провести полный аудит, а вслед за ним - реорганизацию КП", - уверяет председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Результаты аудита, а также выводы экспертов и обращения граждан о нарушениях будут переданы правоохранительным органам для расследования.

"С нашей стороны мы будем инициировать ликвидацию или объединения тех коммунальных предприятий, которые показали свою неэффективность, а также поднимать вопрос о целесообразности пребывания на должностях их руководителей", - подытожил Трубицын.

Напомним, сейчас ГБР проводит расследование в отношении целого ряда чиновников столичных КП. По предварительным оценкам бюро, системная коррупция ежегодно может наносить ущерб территориальной общине Киева на общую сумму около 10 млрд грн.